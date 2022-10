«Pasantía» en REFSA: marcharán pidiendo esclarecimiento de muerte del estudiante

Compartir

En la mañana de hoy, familiares, amigos y compañeros de Joaquín, el joven que falleció mientras realizaba sus pasantías en la planta de REFSA, marcharán hacia Casa de Gobierno pidiendo el esclarecimiento del hecho. «Que alguien me de una explicación lógica», manifestó Laura, madre del joven, al Grupo de Medios TVO.

«La marcha es básicamente para pedir que se esclarezca el tema porque como mamá sinceramente no encuentro consuelo y me duele muchísimo que por la muerte de mi hijo nadie se haya acercado a explicarme qué fue lo que realmente pasó porque hasta el día de hoy no sé; lo único que sé es que recibió una descarga eléctrica, no sé de qué manera o en qué lugar», agregó la madre.

Joaquín falleció días atrás tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba realizando sus pasantías estudiantiles en la planta central de REFSA. Los trabajos que realizaba junto a un compañero consistían en limpiar los transformadores, se informó.

«Su compañero me decía que era algo que hacían todos los días, de igual manera creo que es algo que deberían hacerlo con una persona mayor que los guíe y que ellos no tengan que estar manipulando esos transformadores solos. Creo que si hubiera estado alguien acompañando a mi hijo, hoy él estaría acá. Es injusto e ilógico que le haya pasado esto. Creo que es una total irresponsabilidad de las autoridades de ahí, o de la gente que trabajó con él, que no estuvieron a su lado», expresó Laura.

Según las versiones que recibió la madre, el interruptor que cortaba el suministro eléctrico al transformador sobre el que estaba trabajando su hijo, no estaba activado, aunque esta información no fue confirmada por las autoridades. Por tal motivo es que convocaron a la marcha de hoy, para conocer detalles del trágico suceso.

«La empresa no se comunicó, creo que la empresa pudo comunicarse. No sé nada de nada. Lo único que sé es lo que me dijeron ese día, que Joaquín tuvo un accidente en la planta y lo estaban llevando al Hospital Central. La marcha es justamente para eso, para que se esclarezca el tema y alguien venga y me diga que fue lo que pasó aunque mi hijo no vuelva, pero por lo menos quiero que la muerte de mi hijo no sea en vano», explicó.

Las pasantías las estaban realizando desde el mes de agosto y previo a ello se le otorgaron elementos de seguridad como zapatos de trabajo, guantes y lentes. Los familiares esperan que con la manifestación las autoridades informen que fue lo que realmente ocurrió. Además el predio contaría con cámaras de seguridad.

«Son muchas versiones las que hay, la que tengo presente es la que me contó el compañero que estaba con él. Me dijo ‘señora no se que pasó, si la llave estaba baja o no, pero cuando lo vimos a Joaquín ya estaba ahí y después vino alguien corriendo y bajó la llave, pero ya era muy tarde», precisó Laura.

Joaquín era estudiante de la E.P.E.T. N°1, jugador del Club Sol de América y tiene una hermana de 5 años. Tras su fallecimiento, sin bien las clases no fueran suspendidas en el colegio, el propio Ministro de Educación, Luis Basterra se puso a disposición de su familia.

