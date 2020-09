Compartir

Linkedin Print

El sostenido aumento de contagios, las muertes por coronavirus día a día y el cada vez más colapsado sistema sanitario empujaron al gobierno nacional a ponerle un freno a la vuelta al fútbol, pautada para el 25 de septiembre.

En esa dirección, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y Marcelo Tinelli, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, hablaron con los ministros de Salud, Ginés González García, y de Turismo y Deporte, Matías Lammens, para consensuar y fijar una fecha para el retorno del fútbol de primera y la respuesta que recibieron de Ginés García fue contundente. “Hoy no están dadas las condiciones para volver a jugar”.

Por lo tanto, desde el Poder Ejecutivo les dejaron claro a los dirigentes que el campeonato de primera división recién podrá jugarse cuando el sistema sanitario nacional comience a mostrar algún síntoma de relajación y no esté sometido al estrés que tuvo en las últimas semanas debido al crecimiento exponencial de casos de coronavirus. Por eso la vuelta del fútbol argentino se postergó al menos dos semanas y podría comenzar el 9 de octubre, aunque ayer corrió el fuerte rumor por los pasillos de la AFA que también está la posibilidad de que si los casos siguen en aumento no es descabellado que no haya fútbol durante el 2020. Igual, todavía es muy prematuro aventurar si habrá o no fútbol porque todo depende de la evolución de la situación sanitaria en el país.

En medio de un escenario de postergación, ayer la alarma volvió a encenderse entre los planteles del fútbol argentino. Es que Racing, Independiente, Argentinos Juniors y Tigre confirmaron nuevos casos de Covid-19 en los planteles y San Lorenzo debió aislar a dos jugadores por síntomas compatibles con la enfermedad. Además, River también informó un positivo en un auxiliar de utilería que es asintomático, que no tuvo contacto con el plantel y fue aislado. También Leonardo Diaz, arquero de la reserva millonario, tiene coronavirus.

La infografía que acompaña esta nota muestra que en casi todos los clubes del fútbol argentino hay casos de Covid-19 confirmados. De los datos se desprende que la decisión de los funcionarios del gobierno nacional, más el acompañamiento de las autoridades de la AFA, fue acertada. Porque el fútbol tranquilamente puede esperar para volver.

La burbuja sanitaria en Ezeiza para la vuelta de Scaloni

La AFA prepara la burbuja sanitaria en el predio de Ezeiza para la vuelta del entrenador de la selección nacional, Lionel Scaloni, y Walter Samuel, ayudante de campo, de cara a los preparativos para las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El ex volante de Newell’s regresará este fin de semana al país y está prevista una desinfección total en el predio de AFA para que pueda entrar a la burbuja y trabajar desde el campo, con la idea de confeccionar la próxima lista, que podría estar conformada por mayoría de futbolistas locales si es que se confirma que las eliminatorias sudamericanas arrancan en octubre. Scaloni tendrá que presentar la lista oficial ante la Conmebol el 20 de septiembre, aunque en esta oportunidad será más extensa por temor a las bajas que podrían ocasionarse en medio del peor momento de la pandemia de Covid-19.

El reinicio de las eliminatorias sudamericanas está previsto para el 8 de octubre contra Ecuador, en la Bombonera.

Suspenden eliminatorias de la Concacaf

La Fifa anunció que las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 no se jugarán este año y se postergarán para marzo de 2021 debido a que la “situación sanitaria en la región atraviesa situaciones muy desafiantes”, se lee en el comunicado. El presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, dijo que “era probable” esta decisión ante la situación sanitaria y el avance del coronavirus.