“Hoy, no hay nada que cambie las fechas de las PASO y generales”

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que “si bien se debaten varias iniciativas para modificar las condiciones electorales en el marco de la pandemia” de coronavirus, hasta ahora “no hay nada que cambie las fechas” en las que se realizarían las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los comicios generales de ese año.

“Hoy, no hay nada que cambie las fechas para las PASO del próximo de 8 agosto y las generales del 24 de octubre”, afirmó el mandatario provincial en declaraciones a El Destape radio.

Capitanich, uno de los gobernadores que más alzó su voz y fijó posición a favor de la suspensión de las PASO de cara a las elecciones legislativas por la situación sanitaria, señaló que “hay múltiples iniciativas y los intercambios de ideas están, entre ellas, la suspensión de las PASO, otros plantean la postergación para el mes de septiembre, también existe la idea de postergar las primarias y las generales, pero no hay una definición”.

“Existe un abanico de ideas, pero no hay un consenso estructural como para tomar una decisión. El tiempo pasa porque lo hablamos allá por el mes de diciembre del año pasado”, agregó.

Sobre la relación con la oposición respecto a modificaciones al cronograma electoral, el mandatario provincial destacó que “siempre el Presidente (Alberto Fernández) transmitió que este cambio electoral debe tener un gran consenso y Juntos por el Cambio no lo tiene, ya que posee un núcleo duro que se opone a todo y condiciona todo porque no están dispuestos a discutir nada, salvo un poco la postergación de las fechas”.

