Hoy se realiza el Censo: todo lo que tenés que saber

Hoy, miércoles 18 de mayo, desde las 8 horas, inicia el tan esperando Censo 2022, en su modalidad presencial, habiendo empezado el formato digital el 16 de marzo pasado, con una participación de casi el 40% de la población formoseña, según cifras oficiales. Durante la jornada quedarán suspendidas todas las actividades laborales, comerciales, recreativas, deportivas, entre otras, con el objetivo de que las personas permanezcan en sus domicilios, pudiendo tener sanciones en el caso de no hacerlo.

El director de Estadísticas y Censos de la provincia, Julio Svartz, solicitó a la población que participe, “esperen al censista y lo atiendan”.

“Si lo hicieron digital es super rápido el trámite, solo hay que mostrar el código alfanumérico, nos piden un dato poblacional de cuántas personas viven en la vivienda y se retiran del lugar, no son más de cinco minutos”, recordó.

Y agregó: “Si no hicimos el censo digital, esperamos al censista y realizamos la entrevista presencial, que puede variar de 15 a 20 minutos de acuerdo a la cantidad de integrantes que tenga la familia y vivienda”.

Además, el funcionario señaló que, durante los dos meses que duró el Censo Digital, fueron censadas el 36% de las viviendas formoseñas, es decir, más de 186 mil personas; y anheló que, en las próximas horas previas al inicio del censo presencial, “ojalá lleguemos a un 40% de casas censadas, que será un alivio para el censista”.

“En las ultimas horas va a haber una carga en el sistema, la pagina va a tener algunas dificultades porque ya lo está teniendo en todo el país, no sólo acá en Formosa, y tenemos que tener un poco de paciencia, lo vamos a poder hacer, pero esperando un poco”, advirtió.

Asimismo, Svartz informó que si el censista “tiene alguna dificultad” o se topa con algún vecino que “lo echa o se niega a la entrevista”, esa persona podría tener “alguna sanción, seguramente en algún momento”.

“Nosotros queremos todo lo contrario, que lo reciban en la armonía del hogar y sea tranquilo, porque el censista está haciendo una labor importante, son nuestros docentes, auxiliares, es una persona conocida del barrio así que tenemos que colaborar”, fundamentó.

Por último, anticipó que, durante la jornada del miércoles 18, estarán suspendidas las actividades comerciales, gastronómicas, recreativas, culturales, entre otras, con el objetivo de que las personas permanezcan en sus domicilios y puedan completar la encuesta.

Pero aclaró que quedan exceptuados los trabajadores esenciales como los de salud, seguridad y medios de comunicación, al mismo tiempo que les sugirió que realicen el Censo Digital y dejen el código alfanumérico a algún vecino, en el caso de vivir solo.

Ocho mil docentes

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder, comunicó que son más de ocho mil los docentes afectados al operativo, de los cuales tres mil son de capital y el resto del interior; y que también participan otros ciudadanos porque “están los municipios colaborando con las tareas del censista”.

“Hay que destacar toda una organización previa, con mucha anticipación que se dio en todo el territorio provincial de manera ordenada y organizada, llegando a los jefes de departamento que coinciden con las delegaciones zonales”, esbozó.

También, la funcionaria se refirió al censo rural y explicó que consistió en recorrer cada una de las casas de esas zonas “que están muy dispersas”.

“Hubo también un dispositivo ordenado y fuerte para llevar adelante el censo virtual que es una herramienta maravillosa que permitió adelantarnos a la fecha del miércoles y censar a mucha gente”, sostuvo.

Y añadió: “La posibilidad que hay hoy de tener wifi en las escuelas hace más fácil la carga, en esto también trabajaron mucho los municipios, poniendo en lugares específicos para censarse y las mismas escuelas llamaban a los papás para que se censen allí”.

Para finalizar, Heizenreder reconoció a toda la estructura docente que participará del censo, pero también a las demás personas que “no son del sistema educativo”.

“Tenemos censistas de todos los pueblos, se eligieron de cada localidad para que sea una persona conocida que llegue a los domicilios”, concluyó.

Lo que tenés que saber

Durante la jornada del censo presencial, el censista podrá pasar por los domicilios entre las 8 y las 18 horas.

La suspensión de actividades para posibilitar la permanencia de las personas en sus viviendas, durará hasta las 20 horas.

Los censistas estarán identificados con una pechera del Censo 2022 y una credencial con sus datos personales; además, no es necesario que ingrese al domicilio para realizar la encuesta.

Se sugiere tener a mano el comprobante del Censo Digital en el caso de haberlo completado, para agilizar el cuestionario.

Desde el Gobierno Provincial, recomendaron mantener los cuidados sanitarios en el marco de la pandemia por el COVID 19: uso del barbijo y distanciamiento social.

El rol del docente

El miércoles 18 de mayo, desde las 8 de la mañana, los censistas comenzarán el relevamiento presencial del Censo Poblacional 2022, que se hace para obtener datos claves acerca de la demografía con el objetivo de mejorar y repensar las políticas públicas.

La profesora Nora González, directora de Coordinación de Personal Docente, destacó el rol preponderante que cumplirán los docentes en el Censo 2022.

“Estamos en tiempo de descuento para un día histórico, donde los protagonistas van a ser los docentes. Nos preparamos con todo. Estamos ansiosos, ya ultimando detalles”, señaló.

Se trata de “un trabajo puesto en funcionamiento hace más de un mes”, recordando que “se tomó la decisión desde Estadísticas y Censos de trabajar con las Delegaciones Zonales. Cada delegado zonal se convierte en un jefe de departamento. Por ejemplo, a Formosa Capital la tenemos dividida en 33 fracciones. Cada fracción tiene sus radios, que a su vez poseen sus censistas”.

“Serán 16 radios y 135 censistas, en su mayoría docentes. Vamos a tener nuestra sede en la Escuela Primaria Nº 532 que comparte el edificio con la Escuela Secundaria Nº 80 del barrio Divino Niño”, amplió.

Hizo notar que “formamos un gran equipo y nos ayudamos entre todos para que este miércoles se trabaje con buena onda, paz, tranquilidad y serenidad”.

“El trabajo es totalmente interdisciplinario. Por supuesto que vamos a tener la ayuda y la colaboración de la Policía. El censista en realidad tiene que ir solo a recorrer su radio y puede pedir el acompañamiento de algún personal de seguridad en el caso que haga falta”, precisó.

Datos confidenciales y protegidos

A su vez, de manera categórica, enfatizó que “el censo trasciende a todos los Gobiernos, hace 153 años que se viene realizando y el de este miércoles va a ser el número 11. El último se hizo en el año 2010 y primero se hacían con una diferencia de más años, cada 14 años, pero después empezó a hacerse más regularmente, cada 10 años”.

Recordó que dicho censo debía haberse realizado en el año 2020, pero debido a la pandemia del COVID-19 recién puede efectuarse ahora, “con esta característica de poder optar hacerlo hasta el miércoles a las 8 de la mañana en forma digital, o bien esperar la visita del censista”.

Dejó en claro que no debe haber “ningún temor” en la población, ya que “el censista va a estar perfectamente identificado porque va a tener una pechera y una credencial donde va a figurar el nombre, el apellido y el documento, los cuales se pueden constatar, también un código QR y además un número telefónico de una mesa de ayuda, si es que lo desean”.

Del mismo modo, “por ahí plantean: ‘yo no quiero decir cuánto gano’ o ‘no quiero decir si me vacuné o no’. En el cuestionario no existe ninguna de esas preguntas. No se pregunta sobre los ingresos, ni de la parte sanitaria, ninguna de esas cosas”, esclareció.

“Sólo los nombres de pila de los integrantes del hogar o la vivienda que se está censando. Así quiero llevar total tranquilidad y decir que los datos son confidenciales y están protegidos bajo la Ley de Secreto Estadístico Nº 17.622”, completó.

Comercios cerrados

Con motivo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, entre las 0 y las 20 horas del día 18 de mayo, deberán permanecer cerrados confiterías, restaurantes, panaderías, rotiserías, bazares y comercios en general.

Así lo informó Aníbal Alarcón, secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, quien mencionó que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 42/2022, estableció como Feriado Nacional hoy, miércoles a fin de agilizar la realización de las actividades del operativo censal”.

