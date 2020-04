Hoy se realizará el depósito a 21.132 beneficiarios de la tarjeta alimentaria 

Compartir

En el marco de un nuevo parte de prensa Consejo Integral de Atención de la Emergencia COVID 19 el doctor Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad, reafirmó que en Formosa no existen casos positivos de la enfermedad e instó a trabajar en conjunto para –que de llegar- el sistema de salud esté preparado. Además informó que las entregas de cajas alimentarias módulo aborigen son dobles, y que este viernes se depositarán los $1200 a las familias beneficiarias de la Tarjeta Alimentaria.

Gómez hizo hincapié en que «en esta época que nos toca vivir a los formoseños, argentinos y al mundo en general de esta enfermedad, hay que tener muchísimo cuidado con la cuestión nutricional», refirió que «sin una buena alimentación tampoco hay buena salud, es por eso que se ha intensificado la entrega de cajas alimentarias por parte del Gobierno provincial a los sectores más vulnerables».

En este sentido, el ministro indicó el cronograma de entregas de las cajas alimentarias para las comunidades originarias del oeste provincial:

«Hoy por ejemplo, se están distribuyendo 1690 cajas alimentarias dobles a diferentes comunidades: Mosconi, Divisadero y Quebracho; mientras que el miércoles se hizo entrega de 1670 cajas dobles en las localidades de María Cristina y Lote 8; este viernes se distribuirán en El Potrillo y comunidades aledañas un total de 2500 cajas; el día sábado se completará la semana de trabajo en Pozo de Maza y La Rinconada», detalló Gómez.

Cabe señalar que el cronograma se mantiene siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Agregó que el Plan Alimentario Nutrir, «sigue distribuyendo alimentos en sus siete centros de atención en la ciudad capital, de lunes a viernes. Se distribuyen 25 toneladas diarias de alimentos frescos, naturales, producidos por los propios productores formoseños».

A su vez, destacó que los comedores escolares siguen funcionando en toda la provincia, «trabajando coordinados con el Ministerio de Cultura y Educación, según modalidad que implemente cada institución educativa».

Tarjeta Alimentaria

Informó el ministro de la Comunidad, que este viernes, se va depositar $1200 a 21.132 familias beneficiarias de las tarjetas alimentarias, “lo ha dispuesto el gobernador Gildo Insfrán, con fondos cien por ciento provincial”. Resulta una inyección de más de 25 millones de pesos, «para que las familias accedan con esta tarjeta a supermercados o almacenes que trabajen con posnet y puedan acceder a los alimentos», aseguró.

Trabajar juntos

En los últimos días crecieron los rumores en las redes sociales sobre posibles casos de coronavirus, a lo que Gómez puntualizó: «Es importante recalcar que son tres las únicas provincias argentinas que no presentan casos de coronavirus hasta este momento, y circulan muchas versiones –sobre todo en las redes sociales- de que esto no es así; queremos reafirmar una vez más con toda la seriedad y los años que tenemos trabajando en el ámbito comunitario de que esto es verdad».

«Se viene haciendo un trabajo muy serio, no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino también de los otros poderes y fundamentalmente de toda la comunidad que aporta lo suyo colaborando en comunicar cuando un vecino no cumple la cuarentena, circulando cuando y como corresponde, es una actividad que juntos estamos realizando, que lo estamos logrando», continuó el ministro.

Para finalizar, aseguró que es un trabajo que se debe redoblar entre pueblo y gobierno «para que, una vez que ingrese el virus, tome el menor impacto posible en dolor, en vidas humanas, y para que el sistema de salud esté preparado para responder», recalcó.