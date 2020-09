Hoy se realizará la apertura de la licitación para obras de cloacas en cuatro barrios de la ciudad

Compartir

El gerente general de Aguas de Formosa S.A, Alfredo Gusberti, se refirió a la apertura de la licitación para las obras que extenderán el servicio de cloacas a los barrios Virgen del Rosario, San Juan Bautista (ex Villa Mabel), Liborsi y Balbín de la ciudad capital.

En tal sentido, la máxima autoridad de la empresa AF señaló que el acto licitatorio se llevará a cabo este viernes, a partir de las 10 horas, en Padre Patiño 1.230, 2do piso. “Mañana – por hoy – a partir de las 10 horas, daremos apertura a la licitación para las obras de cloacas de los barrios Villa del Rosario, Villa Mabel (San Juan Bautista); mientras que a las 12 horas se realizará la apertura para las obras de cloacas de los barrios Liborsi y Balbín”, detalló Gusberti.

En lo que respecta al sistema de redes cloacales para los barrios Virgen del Rosario y San Juan Bautista (ex Villa Mabel), adelantó que la misma se desarrollará en la zona suroeste del área metropolitana de la ciudad de Formosa y abarcará un área de 1.560.000 m2. Las redes a ejecutarse en este sector tendrán una extensión de 25.296 metros, beneficiando a 9.200 habitantes, aproximadamente.

Además de las redes colectoras, en este sector se plantea la construcción de una nueva estación elevadora de líquidos cloacales, ubicada al costado sur de la planta de REFSA Gas y también se contempla la repotenciación de una estación elevadora existente, ubicada en el barrio Virgen del Rosario.

El presupuesto oficial para la misma es de $207.544.702, 46 y el plazo máximo para desarrollar la obra es de 24 meses.

En tanto que la segunda obra a licitar de sistemas cloacales, abarcará a los barrios Liborsi y Balbín y se desarrollará en la zona Oeste del área metropolitana de la ciudad de Formosa, abarcando un área de 987.000 m2. Las redes a ejecutarse en este sector tienen una extensión de 17.486 metros, beneficiando a 4.600 habitantes, aproximadamente.

En esta obra se contempla la ejecución de una estación de bombeo, la que descargará mediante su correspondiente impulsión en el colector Gutnisky, la estación de bombeo está diseñada para recibir los caudales de las estaciones a emplazarse a futuro en los barrios 12 de Octubre, Divino Niño, L.R. 111 y El Quebrachito.

El presupuesto oficial es de $183.940.385, 67 y el plazo para desarrollarla de no más de 12 meses.

En este sentido, Alfredo Gusberti aclaró que si bien las obras tienen plazos máximos, las empresas pueden desarrollarlas en menor tiempo; a la vez valoró la creación de puestos de trabajo que ello acarreará en la ciudad y advirtió que “las obras serán una posibilidad más de desarrollo para esos barrios, ya que al contar con servicios cloacales se presentan otras posibilidades de crecimiento económico para la zona”.

Por otra parte, el gerente indicó que las obras fueron demoradas por causas económicas y técnicas. “En lo técnico, se demoró en el sentido de que se requería previamente la culminación de las obras de ampliación de los colectores claoacales principales y eso finalizó el año pasado; luego, estaba la cuestión económica que se solucionó con la firma del Gobierno provincial con Nación, que no sólo se pudo dar marcha a estas obras sino que a muchísimas más para toda la Provincia”.

“Es importante no solo por el servicio que quedará a disposición de los usuarios una vez que esté finalizada sino porque genera mucha mano de obra, que es muy importante. Estamos muy contentos por lo que representa, fundamentalmente, para la comunidad formoseña”, subrayó.

Sobre el final, Gusberti adelantó: “Sabemos que son unas nueve empresas las que licitaron las obras y este viernes se conocerán los números y ofertas de una de ellas, aún no se tomará una decisión porque deberá pasar un periodo de análisis en el que se tendrá en cuenta no sólo los montos, sino también la capacidad, el equipamiento, la experiencia y las documentaciones. La idea es que todo comience lo antes posible”.