Hoy se realizará la sesión preparatoria en el Honorable Concejo Deliberante capitalino

El concejal Darío Di Martino (PJ), presidente del HCD en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que se realizó el llamado para la sesión preparatoria que se hará hoy, previa a lo que será el inicio de sesiones ordinarias el domingo 1 de marzo.

«He convocado por resolución pertinente para hacer mañana la sesión preparatoria como lo establece el reglamento interno nuestro para así estar todos preparados y recibir al intendente el 1 de marzo donde va a contar a la gente, a los vecinos de la ciudad las intenciones que tiene el Ejecutivo para este año a través de su discurso», dijo.

Asimismo expresó que este año esperan poder avanzar con las cuentas pendientes de la Comuna si la situación económica lo permite. «El país vive una situación muy compleja y todos sabemos que es por el tema de la deuda, ahora no existe presupuesto a nivel nacional, tampoco a nivel provincial menos a nivel municipal porque está supeditado a lo que se pueda arreglar, se está negociando la deuda externa y a partir de ahí bajar con los presupuestos nacionales, provinciales y hacer lo nuestro desde el municipio, es una situación compleja, difícil pero somos optimistas y creemos que en concordancia con el gobierno nacional, provincial y municipal lo haremos, es como pedalear con viento a favor, eso es importante y no perdemos la esperanza de que este será un año que marque de a poco estableciendo lo que eran años anteriores donde en particular los formoseños fuimos un poco olvidados por estos 4 años del gobierno anterior, vamos a recuperar ese ritmo de crecimiento que veníamos teniendo hace 4 años atrás».

También habló de la conformación del HCD donde hay igualdad entre ediles oficialistas y opositores. «Hace 4 años cuando fui electo como presidente y una de las tantas cosas que había llevado adelante y propuesto a los concejales fue crear un espacio más dentro del Concejo Deliberante, en ese caso era la vicepresidencia segunda porque había presidente y vicepresidente nada más, era indudable que la oposición tenía que tener un lugar también y en función de ello lo creamos los 12 concejales, cuando uno preside un lugar más allá de las distintas opiniones y demás tiene que actuar de tal manera para que el primer beneficiado y los ojos estén puestos en el vecino, así lo entendemos los concejales, siempre hay discusiones, votaciones en contra o a favor pero debemos mantener la armonía y pensar en el vecino como primer elemento básico para el que fuimos elegidos».

Para finalizar dijo que aún no está establecido un horario para la apertura de sesiones que será el domingo. «Todavía no tenemos el horario, sabemos que el 1 de marzo dará su discurso el intendente, debemos definir todavía el horario que se definirá en estos días, el viernes ya sabremos el horario exacto en el que será la apertura de la Legislatura para tener concordancia y poder participar en ambos lugares escuchando el discurso también del gobernador Gildo Insfrán».