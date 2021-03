Hoy se vacunarán docentes mayores de 60 años y trabajadores de escuelas

Compartir

Linkedin Print

También el cronograma contempla a aquellos que no pudieron recibir la dosis la semana pasada y a trabajadores no docentes de instituciones educativas.

En un nuevo parte informativo, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, anunció que hoy se iniciará la vacunación de los docentes mayores de 60 años y otros grupos de docentes y trabajadores de escuelas de Formosa Capital.

El operativo se llevará a cabo en la EPES N°27 Raúl Scalabrini Ortiz y el cronograma contempla también a aquellos docentes que no pudieron asistir a vacunarse en la primera etapa de vacunación a trabajadores de la educación llevada a cabo el martes pasado.

En dicha ocasión, recibieron la primera dosis de la vacuna Sinopharm, de origen chino, más de 7950 docentes y no docentes que deberán estar frente al aula o en contacto con los estudiantes cuando se reinicien las clases presenciales.

También la inmunización llegó a los educadores de los establecimientos de gestión privada.

Para este domingo, se espera un importante desplegue del equipo de salud del Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de esta campaña y una gran concurrencia por parte de las personas destinadas a recibir esta dosis.

Compartir

Linkedin Print