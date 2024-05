Hoyos: «La obra pública con presupuesto provincial continúa, nunca se paralizó»

El presidente de la Cámara de la Construcción de Formosa, el ingeniero Edgardo Hoyos, mostró su preocupación porque a nivel nacional el sector es uno de los más afectados por la recesión. En contraste, en el orden local, pese a las medidas de ajuste y desfinanciamiento de la gestión libertaria, “la obra pública con presupuesto provincial continúa, nunca se paralizó”.

En este sentido afirmó que “a nosotros como Cámara, el Gobierno Nacional nos ha cerrado las puertas hace dos meses al transmitirnos que no se iban a continuar las obras, que de continuarse tenían que realizarse con presupuestos provinciales, y que no iban a pagar la deuda que por convenio tienen con cada una de las provincias”.

De modo que “para nuestro sector de la construcción todo es negativo”, debido al modelo de ajuste y recesión que lleva adelante la administración nacional, desde donde se prometió pasar a un sistema de iniciativas privadas para reemplazar el gasto del Estado, pero a cinco meses de mandato libertario no hubo avances.

A su vez, en referencia al presidente Javier Milei y los funcionarios nacionales, Hoyos reprobó contundente que “no es de personas honorables y honestas incumplir, porque raya con el fraude lo que nos van a hacer. Decir que no van a pagar las deudas o que no les van a transferir a las provincias para que puedan pagar a las contratistas no habla bien”.

En ese sentido, puso de relieve que “no existe lugar que se desarrolle sin obra pública” y lamentó la pérdida de puestos laborales en el sector: “Al mes pasado, teníamos 100 mil obreros directos que se habían perdido en la construcción. En este momento, debe andar ya en un número cercano a los 130 mil despedidos desgraciadamente”.

Y advirtió que “cada obrero registrado implica otro puesto indirecto”, como un carpintero, un elaborador, un fabricante de canaletas, etcétera. “La gente que quedó desocupada es muy grande –alertó-. Hay pequeñas industrias que viven de la construcción, como la del aluminio y la del plástico, que han disminuido enormemente su nivel de actividad y obviamente también la cantidad de obreros que tenían”.

Asimismo, en cuanto al panorama local, enfatizó que “la obra pública con presupuesto provincial continúa, nunca se paralizó”.

“Siguen las obras de escuelas, caminos, rutas y estabilizado granulométrico”, mencionó, subrayando en esa línea la tarea que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) viene desplegando. “Tiene un nivel muy grande de intervención y actividad en la provincia, muy importante aún para estos tiempos de crisis”, acentuó.

Y agregó que en “el rubro educación también, hay sinnúmero de escuelas que se van a terminar para julio-agosto, van a quedar listas para que se inauguren y las comiencen a utilizar los niños”.