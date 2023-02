Hubo acuerdo y el formoseño Sergio Barreto renovará con el «rojo»

El zaguero Sergio Barreto acordó de palabra la renovación del contrato con Independiente hasta diciembre de 2024 y podría reaparecer el domingo ante Defensa y Justicia. Tanto el club como el jugador hicieron importantes esfuerzos económicos para alcanzar el arreglo que se estaría firmando en los próximos días.

Por otra parte, el técnico Leandro Stillitano modificaría el esquema y pondría un 4-3-3, con una referencia clara de área como Martín Cauteruccio desde el inicio, a diferencia de los encuentros anteriores, Además, reaparecerá como lateral derecho Patricio Ostachuk, que cumplió la fecha de suspensión tras ver la tarjeta roja contra Platense.

La alineación que se paró en la práctica en el complejo de Villa Domínico fue con Rey; Ostachuk, Laso, Ayrton Costa y Damián Pérez; Kevin López, Marcone y Cazares; Vallejo, Giménez y Cauteruccio.

En el debut, Independiente le ganó por 1 a 0 a Talleres en Córdoba, pero en las presentaciones posteriores contra Platense (1-2) y Vélez (0-0) repitió los errores y se encontró con las limitaciones de la última temporada en la que no ingresó a copas internacionales.

Le apuntaron a Boca

Sin embargo, la situación no terminó allí ya que Daniel Seoane, secretario general del Rojo, apuntó con dureza contra la dirigencia del Xeneize: «Lo que hizo Boca con Barreto no fue correcto. No me parece bien cómo se manejaron».

«Cada club tiene los dirigentes que tiene. No me parece bien como se maneja Boca. Si ellos querían comprar al jugador, tenían que hablar con nosotros. Pero hablaron primero con el representante», señaló en diálogo con Radio Continental.