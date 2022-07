Hubo charla a la comunidad por el Día Mundial contra la Hepatitis

Compartir

Tuvo lugar en el salón de conferencias del Hospital de Alta Complejidad, a cargo del médico hepatólogo Sebastián Paredes y el médico infectólogo Julián Bibolini, referentes de los servicios de Hepatología e Infectología del nosocomio.

Fue en el marco de las actividades llevadas adelante por el Día Mundial contra la Hepatitis, que tuvo este año el lema “Llevando la atención más cerca de ti”.

Al respecto el médico hepatólogo Sebastián Paredes explicó que la hepatitis es una enfermedad causada por un virus que genera más de un millón de muertes por año en el mundo, afectando al hígado. “Son enfermedades silenciosas, sobre todo el virus de la hepatitis B y C, y con el correr de los años puede derivar en cirrosis o bien en hepatocarcinoma, el cáncer de hígado” señaló.

Dijo que estas enfermedades se encuentran entre las principales causantes del trasplante hepático, sobre todo hasta los últimos años, ya que, gracias a la ciencia se hallaron tratamientos antivirales efectivos para la hepatitis C.

Paredes recordó que las hepatitis A y B pueden prevenirse con vacunas: la vacuna de la hepatitis B está en el calendario nacional a partir de las 48 horas de vida desde el año 2000. “Todos los que nacimos antes del año 2000, tenemos el derecho de ser vacunados para la hepatitis B” explicó.

A su vez, la vacuna de la hepatitis A está en el calendario de vacunación desde el 2005 a partir de los 12 meses de vida y destacó que “desde ese año prácticamente dejaron de reportarse casos nuevos de esta enfermedad, como también ya no se registraron casos de hepatitis fulminante”.

Señaló que para el virus de la hepatitis B y C que se contagian a través de la sangre o contacto sexual, por eso se deben tomar todos los recaudos necesarios y exigir que, en cualquier procedimiento que tenga que ver con sangre, todos los elementos sean estériles; además como en cualquier enfermedad de transmisión sexual la utilización de preservativos para prevenirla es fundamental.

Además, resaltó que el sistema público de salud de Formosa tiene amplia respuesta a esta enfermedad, porque existe un plan nacional de hepatitis virales del que el Ministerio de Desarrollo Humano es parte.

Entonces, como prevención, la vacunación a la hepatitis B que está disponible en los vacunatorios, centros de salud u hospitales sin requerir orden médica, también existen métodos diagnósticos como los test de sangre y finalmente el tratamiento para hepatitis B y C con medicación de forma gratuita.

Por su parte, Julián Bibolini, a cargo del Programa ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales de la provincia de Formosa, precisó que desde este espacio se gestionan y administran los recursos para esta patología, como diagnósticos, tratamientos y medicamentos que se otorgan de manera gratuita. En este sentido, subrayó que el Estado nacional y provincial se hacen cargo de la atención a esta enfermedad, principalmente de quienes no cuentan con obra social, teniendo en cuenta que son tratamientos y medicamentos altamente costosos. A su vez, puso de resalto la importancia en la prevención, “promoviendo la concientización en las personas para que entiendan que existen las hepatitis, pero que se pueden prevenir con vacunas (hepatitis A y B); estudios para saber si tengo la infección a través de un análisis de sangre; el uso del preservativo para disminuir la transmisión; y el control durante el embarazo, porque se puede transmitir en el parto”.

Explicó que si alguna persona desea someterse al análisis para saber si tiene la infección debe acudir a algún centro de salud, hospital o sanatorio y solicitar un análisis en laboratorio.

