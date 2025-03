Hubo dos femicidios en 24 horas en Córdoba: uno de los asesinos se suicidó y el otro está detenido

La provincia de Córdoba fue escenario de cuatro femicidios en lo que va del año, y dos de ellos ocurrieron en las últimas horas. En ambos casos se trató de mujeres adultas, de 29 y 50 años, a quienes les arrebataron la vida sus respectivas parejas. Uno de los asesinos se suicidó después del crimen, y el otro se entregó ante la Policía.

El pasado lunes, en la localidad de Río Ceballos, un hombre identificado como Walter del Pilar Bogado (30) se presentó en la comisaría de Sierras Chicas. Le dijo a los uniformados que su novia, Valeria Laviani (50), había sufrido un ataque de epilepsia.

Llevó a los efectivos hasta la casa que compartían en la calle Los Nonos al 200. Cuando entraron, encontraron a la mujer ensangrentada, con lesiones evidentemente ajenas al relato de su pareja.

El femicida también tenía lastimaduras compatibles con una discusión que antecedió al desenlace fatal, según creen los investigadores.

Del Pilar Bogado quedó inmediatamente detenido, por decisión de la Fiscalía de Violencia Familiar del Tercer Turno, a cargo de Natalia Aguirre. Lo imputaron por “homicidio calificado por el vínculo”.

La funcionaria del Ministerio Público Fiscal ordenó la autopsia del cuerpo de la víctima y otras medidas orientadas al esclarecimiento total del hecho.

Por el femicidio, este miércoles a las 18:30 habrá una manifestación en la Biblioteca Popular Sarmiento de Río Ceballos. Participarán agrupaciones feministas, familiares y allegados de la víctima.

El segundo femicidio, seguido por el suicidio del autor, ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en localidad de La Granja.

La víctima era Verónica Torres Zormam, de 29 años, y su ex pareja Porfilo Romero, de 57. Según contaron sus allegados, habrían atravesado un proceso de separación desde hace unos tres meses, aunque mantenían la convivencia. Tenían un vínculo desde hace cinco años y compartían un hijo de dos.

El hombre trabajaba como casero en la estancia donde encontraron los cuerpos. Quienes descubrieron la macabra escena fueron los padres de Verónica, que se acercaron hasta el lugar al no poder contactarla por teléfono.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal, ella presentaba heridas punzocortantes y él se ahorcó. A cargo de la causa quedó Guillermo Monti, titular de la Fiscalía de Jesús María, quien ordenó las autopsias correspondientes.

Uno de los primeros datos que se desprendió de la investigación es que, en este caso, no había denuncias previas por violencia de género en la Justicia.

Priscila, amiga y compañera de trabajo de la víctima, contó en Cadena 3 que ella le reveló los padecimientos que sufría, pero no se animó a denunciar: “El sábado me contó que la espiaba y la seguía. Le dije que lo denunciara, pero ella no quería por miedo a que le pase algo al bebé, porque él era el papá. No sé cómo pasó esto, si la engañó o qué. Me duele un montón”, dijo la empleada de comercio.

El antecedente en Mendoza

Carla Del Souc (27) era una querida maestra de Mendoza. Fue asesinada por su ex pareja Federico Acevedo (32), quien se quitó la vida después del femicidio. La comunidad educativa del departamento de Rivadavia, de donde era oriunda la víctima, la despidió con pesar y la recordó como una destacada docente.

La docente y el femicida estaban en pareja al menos desde 2022. Se habían separado hace poco, según reconstruyeron los investigadores a partir de declaraciones de sus allegados. Él insistía con retomar la relación, y fue en ese contexto que este sábado decidió ir a buscarla armado con una cuchilla.

Según indicaron fuentes policiales, el agresor llegó de forma repentina y hostil al comercio ubicado en la esquina de las calles Lavalle y Remedios de Escalada, donde ella trabajaba para tener un segundo ingreso.

Allí, Acevedo comenzó a hostigarla verbalmente y luego la atacó en la zona del cuello con una cuchilla. Después de apuñalarla se empezó a herir a sí mismo con la misma arma.

Los vecinos dieron aviso al 911. Al arribar al lugar, los policías hallaron a la joven tendida en el suelo sin signos vitales, y al femicida con cortes autoinfligidos en el tórax y el cuello. Fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Saporitti, donde murió minutos después de las 23.