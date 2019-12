Hubo intenso movimiento de pasajeros en la ETOF

Compartir

Días antes de celebrarse la Navidad, hubo un intenso movimiento de pasajeros en la ETOF, sobre todo de personas que buscaban conseguir un boleto para acudir a distintas localidades del interior formoseño como también a otras provincias del país donde los destinos de Buenos Aires y Córdoba estuvieron entre los más elegidos. Los coches que llegaban desde distintos puntos también arribaron repletos de pasajeros que vinieron a Formosa a pasar las fiestas de fin de año.

En ese marco el Grupo de Medios TVO acudió al lugar y dialogó con quienes aguardaban ansiosos por viajar.

«Vine a buscar pasajes para viajar al interior con mi familia, hace mucho calor y nos dijeron que los colectivos están saliendo llenos, no saqué pasajes con anticipación así que vine a comprar ahora, vamos a ver si conseguimos al menos para la tarde porque vamos para Güemes», contó y acotó que «sé que hay un servicio de trafic puerta a puerta que también va pero llamamos y nos dijeron que ya no hay pasajes, que está todo saturado, no hay más lugar así que estamos esperando conseguir pasajes, quiero ir a pasar las fiestas allá así que voy a esperar, como sea me voy».

Otra mujer contó que «por suerte compré los pasajes hace días ya, nos vamos a Villafañe a pasar las fiestas con la familia, tenemos que esperar porque hay mucha gente, tengo los pasajes para ida y vuelta así que solo estamos esperando para viajar. Según tengo entendido trafic no van para allá, solo el colectivo».

Asimismo otro hombre expresó que «acabamos de llegar desde el sur con toda la familia, hay mucho movimiento acá pero siempre fue así en esta fecha, está todo lleno porque la gente solo quiere viajar a estar con su familia. Ahora estamos esperando que nos vengan a buscar así vamos a descansar. Otra parte de la familia también está viniendo pero en colectivo hasta Buenos Aires y de ahí hasta acá en avión, ya fue lo único que conseguimos porque todo estaba saturado».

«Vinimos a probar suerte y ver si conseguimos los pasajes, queremos ir hasta Clorinda, el tema es que las trafic entran en cada lugar y se tarda más, dan muchas vueltas en cambio en colectivo vamos directo, ya es un día antes de Navidad así que vamos a ver cómo hacemos, nos vamos a ir aunque sea caminando», dijo entre risas otra formoseña. «Nos dijeron que esperemos un poco porque están llenos todos los colectivos que salen así que vamos a probar suerte, de que nos vamos, nos vamos», acotó.

Según se supo si bien la mañana del 23 de diciembre fue intensa en la Terminal, durante la jornada del 24 también hubo mucho movimiento ya que los colectivos seguían llegando desde diferentes puntos y sobre todo los que iban hacia las localidades del interior viajaban llenos de pasajeros por lo que la mayoría de las empresas tuvo que agregar móviles de emergencia para poder abastecer toda la demanda que había.