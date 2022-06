Fila de 7 cuadras para cruzar a Alberdi en el primer día del fin de semana largo

Compartir

Una sorprendente cantidad de personas hicieron fila en el puerto de Formosa este viernes para cruzar a la localidad paraguaya de Alberdi a realizar compras. La larga fila llamó la atención de transeúntes ya que hace tiempo no veía una igual y muchas de las personas que aguardaban el cruce señalaron que iban de compras «para revender» mercadería.

«Venimos del interior del Chaco a ver cómo están los precios, todos dicen que no está nada barato pero venimos a probar suerte. Salimos a las cuatro de la mañana, llegamos a las cinco menos cuarto y ya estaba lleno de gente, no podemos pasar. Todo para ver novedades en Alberdi porque después de la pandemia no pudimos volver», expresó al respecto una mujer al Grupo de Medios TVO.

En efecto, la fila estaba conformada por vecinos de la ciudad, del interior provincial y de personas de otras provincias. «Siempre veníamos, eran accesibles los precios, ahora vamos a ver», dijeron algunas de ellas.

«También venimos de Chaco. Vamos a comprar ropa para revender, ya vinimos otras veces. Salimos a la una de la mañana para llegar, somos cincuenta personas más o menos», sostuvo otra mujer que llegó en un tour de compras.

El fin de semana largo y el Día del Padre, incentivo nuevamente este tipo de tour desde las provincias de la región hacia la localidad paraguaya por su cercanía respecto a otros puntos de compra como las ubicadas en Buenos Aires.

«Dicen que del otro lado no quedó nada con tanta gente, se agotó todo. No voy a conseguir el regalo para el Día del Padre» lamentó otra mujer por el tiempo de espera para cruzar en lancha.

