Hubo masivo brote de coronavirus entre internos de la Alcaidía Mixta de Las Lomitas

En la Alcaidía Mixta de la Lomitas ocurrió un masivo brote de contagios de coronavirus entre los internos privados de la libertad. Vale decir que los presos fueron de los primeros vacunados en la provincia, aunque muchos decidieron negarse a aplicarse las dosis.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Daniel Cabrera, abogado de trayectoria en Las Lomitas, reveló que el contagio sucedió por un personal penitenciario porque no hay visitas presenciales desde el comienzo de la pandemia y se quejó por la falta de información al respecto.

“Lo que me preocupa como profesional del derecho y con clientes en esa institución es que no me han notificado nada personalmente, ni a la familia, sobre el rebrote que hubo”, comenzó diciendo el Dr. Cabrera y agregó que “según número reales primero dijeron que 68 de los 98 hisopados que dieron positivo, pero después se contagiaron todos”.

“Algunos de los que tuvieron esta enfermedad estuvieron muy graves y otros que tienen problemas respiratorios no cuentan con atención especial”, sostuvo, dejando en claro que esta información la pudo recabar hablando con familiares y con sus clientes.

“Los familiares están muy preocupados porque no fueron avisados de absolutamente nada”, insistió el letrado.

“Uno de mis clientes que tiene problemas respiratorios no es atendido como corresponde, siendo que no puede estar allí ya que es asmático. Me dijeron que dentro del lugar se estaba montando un espacio para atención de alta complejidad con oxígeno, cama y otros elementos”, continuó relatando.

Y añadió: “lo más grave es que a los abogados no nos avisado de lo que padecen los internos, y la información que tenemos es a cuenta gota”.

“Llama la atención la irresponsabilidad con la que se manejaron desde la Alcaidía, donde los propios internos protestaron por la mala administración, y tuvieron que quejarse para que los atiendan, para que los hisopen”, disparó.

Por último, lamentó la falta de información ya que “hasta ahora no sabemos con exactitud quiénes son los que están infectados y si existe alguna persona en estado grave”.

