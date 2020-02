Hubo nuevas declaraciones por el femicidio de Cinthia Morán y su familia volvió a pedir justicia

Compartir

Ayer hubo nuevas declaraciones en la causa que investiga el femicidio de la joven clorindense Cinthia Morán que falleció en junio del año 2017 tras ser violada por varios jóvenes y arrojada a una zanja aún con vida para fallecer ahogada. Las declaraciones continuarán hoy y en ese marco su familia se manifestó en la segunda ciudad para reiterar el pedido de justicia.

Caso

Cabe recordar que Cinthia Morán fue hallada tras casi una semana muerta un 16 de junio del año 2017 en una zanja sobre la Ruta Nacional 86. La carátula de la causa es «abuso sexual con acceso carnal agravado por la comisión de más de dos personas en concurso real con el delito de homicidio agravado por su comisión criminis causa y femicidio en concurso real».

Cinthia había salido de su casa pasada la medianoche del viernes 16 de junio de 2017, fue sola y a seis cuadras de su casa se encontró con una amiga con quien había quedado para ir a una fiesta en el barrio 1º de Mayo. La otra joven se fue enseguida del lugar pero ella se quedó. Los indicios que surgieron en la investigación apuntaban a ocho jóvenes de entre 18 y 24 años de los cuales, al menos cuatro, la drogaron, la violaron y después, creyéndola muerta, la tiraron a un zanjón al costado de la ruta. Sin embargo, Cintia todavía estaba viva, se había desmayado del dolor y finalmente murió ahogada.

Una semana después encontraron su cuerpo en el agua y a pocos metros de ese lugar, jeringas gruesas, preservativos, un pantalón de hombre y el lápiz labial que la chica tenía en su cartera. La ropa de la víctima apareció durante un allanamiento en el techo de la casa de uno de los liberados.

En un principio hubo 8 personas detenidas, 4 de ellas recuperaron la libertad entre ellas el dueño de la casa donde ocurrió la fiesta.

En ese marco ayer por la mañana Graciela Olivera, abuela de la joven habló con el Grupo de Medios TVO y reiteró el pedido de justicia por el aberrante hecho.

«Estamos con los brazos en alto siguiendo en la lucha que vamos a continuar hasta que tengamos justicia, en verdad tenemos esperanza y fe que se haga por el caso tan aberrante de mi nieta, tenemos mucha fe también en la justicia, si cumplen con su deber como debe ser creo que vamos a tener justicia, vamos yendo lento pero seguro, a veces lo apurado no sale bien y en lo que va despacito tenemos esperanza especialmente con esta abogada que es muy atenta, buena, capaz, tenemos fe en ella», dijo.

Asimismo contó que en la causa «van a declarar dos personas y el viernes otros dos que son los que también estuvieron en ese momento pero como que quedaron libres por falta de pruebas y demás, sabemos que también estas personas estuvieron y especialmente el dueño de casa porque ella fue invitada por el dueño de casa, supuestamente era un cumpleaños que se iba a hacer, ella apreciaba a estas personas como sus amigos, quiso ir al cumpleaños y nunca más volvió, terminó muerta», lamentó.

Además recordó que otra supuesta amiga de la joven también está involucrada, «está la chica que era su amiga y que la llevó y la dejó con el muchacho que la llevó en la moto, la dejaron a Cinthia con una excusa muy de niño que fue dejarla ahí porque iban a recargar su celular y jamás volvieron a pesar de que en el celular de ella cuando se hicieron los peritos y nosotros también lo vimos en nuestros celulares cuando queríamos revisar el celular de ella que estuvo mandándole mensaje a su amiga para que la vayan a buscar, demasiado quería que la vayan a buscar, no sé cuántas veces pidió que vayan y nunca llegaron».

«No nos queda otra opción que pensar que su supuesta amiga la entregó como también nos pusimos a pensar que cuando ella declaró fue como que lo quiso defender al dueño de la casa porque las palabras de ella eran muy infantiles también», acotó.

«Hay 4 hombres que detenidos desde ese tiempo y otros 4 como cómplices, dicen que el dueño de casa tiene mucho que ver porque a pesar de que salió de su casa la estuvo mirando y no la pudo acercar porque no tenía nafta en su moto, muy rara su declaración porque si él verdaderamente no tenía nafta en su moto y era su amigo como mi nieta los consideraba a ellos, le iba a preguntar a algún otro si tenía móvil para llevarla viendo que era una chica jovencita y que quedaba lejos el lugar de donde ella salía, ella tenía que ir hasta un boulevard donde ya hay más movimiento. Si ellos eran sus amigos la iban a ayudar a llegar a donde tenía que llegar», expresó.

«Casi una semana la buscamos y después de una semana la encontraron de una manera tan triste, tan aberrante que no queremos pedir otra cosa que se haga justicia, que estas personas queden si es posible presas con cadena perpetua porque lo que hicieron no tiene perdón de Dios ni de los hombres», dijo conmovida.

«Ahora estamos en el juzgado con el cartel de mi nieta pero no podemos esperar mucho de la gente porque es un día entre semana, en horario de trabajo, no podemos pretender que nos acompañen pero después de esto vamos a ver qué pasa y ojalá podamos hacer una marcha, vamos a ver qué pasa con esto», señaló.

«Toda la familia ansía que haya justicia, todavía no nos podemos recuperar de esta pérdida de mi nieta que nos dejó destruidos», finalizó.