«Hubo un error del Banco Nación» en la retención a indemnizaciones de los héroes del 5 de octubre

Gustavo Lopez Peña, titular de la Administración Tributaria Provincial (ATP) desmintió haber aplicado retenciones a las indemnizaciones recibidas por parte de familiares de caídos y heridos en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 (RIMTE29) en Formosa, ocurrido el 5 de octubre de 1975. «Hubo un error del Banco Nación», sostuvo.

En contacto con el Grupo de Medios TVO aclaró que la ATP regula la actividad comercial que llevan adelante los formoseños en Formosa y aquellas personas que quieran comercializar en nuestra provincia. “Todas las indemnizaciones que tengan que ver con este tipo de actividades o lo que pasó con nuestros héroes del 5 de octubre están exentas de cualquier tipo de retención o de gravamen, esto está plasmado en la normativa vigente, es decir, la reglamentación de retenciones bancarias expresa que están exentas de cualquier gravamen o tributo, lo que sucede aquí es que hubo un error en el Banco Nación porque estas personas cobraron la indemnización a través del allí que rápidamente aplicó una retención donde les figura a los indemnizados que es de la ATP, cosa que están exentos. Hay un error del Banco, entonces lo que tienen que hacer las personas es reclamar al Banco que inmediatamente tiene que reiterar esos montos retenidos a sus cuentas”, señaló.

Asimismo dejó en claro que la ATP no actúa como un organismo de retención automática de esos montos que son transferidos a sus cuentas. “Aquí hay un problema del Banco Nación que hizo retención indebida, y creo que a partir de mañana ya tendría que estar acreditando en las cuentas, porque la Administración Tributaria Provincial no está facultada ni tiene la obligación de hacer esas retenciones”.

Consultado si es que los beneficiarios de las indemnizaciones se acercaron al organismo que conduce para poner en aviso lo que estaba pasando respondió que sí ya que “el viernes de la semana pasada se acercó el abogado de uno de los beneficiarios para averiguar qué había pasado con este descuento, incluso ya se le explicó que están exentos de cualquier retención y que haciendo el reclamo en el Banco automáticamente se le tiene que acreditar el descuento en cuestión”.

“De igual manera nosotros estamos atendiendo a todas las personas con ese problema asi que si hacen alguna presentación vamos a impulsar el pedido para que automáticamente ese dinero que le corresponde a nuestros heroes del 5 de octubre lo tengan en el mismo día”, cerró diciendo y volvió a reiterar que el Ingreso Bruto no alcanza a este tipo de indemnizaciones y “menos aún con este tipo de pago a estas personas que no tienen ninguna actividad comercial con esta entrada de dinero”.