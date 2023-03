Huevos y naranjas son los productos con mayor incremento en el mercado frutihortícola minorista

La variación de precios en frutas, verduras y productos de campo se han convertido en una constante semanal y en esta oportunidad los mayores incrementos se dan en los huevos y las naranjas, mientras que otros productos mantienen sus precios. “Estamos haciendo un esfuerzo tremendo porque esto es todos los días”, expresó una comerciante del Mercado Frutihortícola Minorista, al Grupo de Medios TVO.

“Van intercalando las mercaderías pero todos los días hay un nuevo incremento, lo que más aumento ahora son los huevos, entre $400 a $500 por caja y va subiendo todos los días. Las verduras estacionales bajaron un poco como la papa y la cebolla, el resto casi todo se mantiene. En las frutas la naranja subió un montón, y no sabemos por qué, el proveedor ya nos trajo con precio nuevo”, agregó la comerciante.

Según los datos del INDEC, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación de precios del 6,8% durante el mes de enero y, aunque los datos del mes de febrero aún no han sido publicados, algunas consultoras sostienen un incremento similar para el segundo mes de este año.

Ante esa inestabilidad en los precios de los productos, los comerciantes deben adaptarse para absorber parte de los incrementos o incluso vender productos al precio de costo para evitar pérdidas. “Tampoco es que subimos mucho porque entendemos la situación, todos estamos en la misma. A veces incluso tenemos que bajar los precios para por lo menos recuperar el costo del producto y no perder, preferimos dar a precio de costo que perder y se nos eche a perder la mercadería”, sostuvo en este sentido la mujer.

Otras de las consecuencias en esta volatilidad de precios en el rubro también se evidencian en el tipo de compra de los consumidores. Estos han modificado su consumo y reducido las compras a lo necesario para el día a día.

“La verdad que todos los días sube todo y esto es insoportable, económicamente estamos mal. El incremento no creo que tenga muchos beneficios para nadie porque venimos atrasados; el año pasado ya nos robaron casi un 20% de aumento, este año salimos con un 50% en 6 meses”, refirió un cliente del lugar.

“Tenemos que recorrer los lugares para buscar precio. Hay que rebuscarse poco a poco, es la única manera, no hay otra. Teóricamente se compra lo que uno necesita, nosotros somos dos en la casa y llevo lo que creo que es necesario, porque las dos cosas están caras, las frutas y las verduras”, completó otro hombre en este sentido.

