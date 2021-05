Hugo Arrúa: “El 95% de las personas adultas mayores del IPS están vacunadas”

Compartir

El Administrador General del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, confirmó que, de las personas adultas mayores que forman parte del organismo en todo el territorio provincial, el 95% está inmunizado contra el virus del COVID 19, teniendo en cuenta la estrategia sanitaria implementada por el Gobierno provincial para la campaña de vacunación.

“En capital podemos hablar de 100% y la prueba de ello es que hemos tenido hasta hoy un solo beneficiario contagiado por COVID que gracias a Dios ya está bien; y el resto en excelentes condiciones hasta ahora y ojalá siga así”, sostuvo.

Además, aclaró que existe “una franja importante” de beneficiarios del IPS que “son menores” de acuerdo al esquema de vacunación por clase que despliega el Estado provincial, pero dijo que, teniendo en cuenta que muchos pueden ser considerados pacientes de riesgo, podrán acceder a la inscripción para esta situación particular, que se dispuso hace dos días desde el Gobierno.

“Lo cual para nosotros es muy importante porque va a elevar el porcentaje de vacunados de todos los pensionados”, expresó.

Por otro lado, el funcionario señaló que, desde el inicio de la pandemia, se brindó el servicio nutricional a todos los beneficiarios del organismo y manifestó que, si bien existió un brote de contagios en la Casa de la Solidaridad del barrio Obrero, el lugar se cerró por dos días y fue reemplazado por un nuevo plantel para continuar con esta tarea.

“O sea que no estamos de ninguna manera exentos de que nuestro personal pueda estar contagiado, de hecho, tenemos varios en la parte administrativa, pero estamos cuidando el protocolo y tratando que nadie caiga en el intento y podamos seguir brindando este servicio importante para nuestros adultos mayores”, argumentó.

En otro orden Arrúa se refirió a las políticas sanitarias implementadas desde el Gobierno de la provincia.

“El virus nació en China, de ahí se expandió y hoy el mundo está en un riesgo terrible de este virus, el jueves el presidente anunció una cuarentena durísima para todo el país y ahora parece ser que lo que hay que hacer es lo que Formosa había hecho en primera instancia en la provincia, donde tuvimos un solo muerto”, señaló.

En esa línea, esbozó que “la falta de conciencia social hace que tengamos mil infectados por día” en toda la provincia, siendo la mayoría de la ciudad capital.

“El verdadero sentido de cuidado que debemos tener los formoseños somos nosotros, la responsabilidad que tengo que tener yo de cuidar al otro y el otro a mí, y el Estado de llevar adelante un proceso sanitario donde nosotros también responsablemente tenemos que cuidar y hacernos eco de las directrices que el Estado en este caso saca para este momento de pandemia que tenemos que llevar”, opinó.

También, el titular del organismo lamentó que la oposición política “hizo bandera de esta situación” e llevó a cabo afirmaciones sin rigor científico “como que el virus era un resfrío o que había que convivir con él”.

“Yo estoy de acuerdo que podríamos convivir con el virus, pero dentro de una conciencia ciudadana que permita, por ejemplo, dejar que nuestros comerciantes trabajen, pero con cuidados y no que el comercio sea un elemento de contagio como es hoy. El comerciante tiene que pagar las consecuencias de nuestra propia desobediencia”, precisó.

Por último, Arrúa solicitó a la comunidad formoseña “que seamos conscientes de lo que está pasando” y aseveró que “el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer desde su responsabilidad institucional, desde la política sanitaria que está llevando”.

“También quiero reconocer y agradecer a nuestros médicos, enfermeros, bioquímicos por el trabajo incansable llevado hasta ahora”, concluyó.

