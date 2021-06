Hugo Arrúa: “El martes se abonará el primer tramo del aumento a pensionados”

Compartir

El administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, se refirió al pago del primer tramo del 22% correspondiente al incremento del 42% anunciado por el gobernador Gildo Insfrán.

“Por motivos administrativos no se pudo sumar el aumento al beneficio del mes de mayo, debido a que el Gobernador realizó el anuncio un sábado y el martes siguiente comenzó el cronograma de pago”, explicó el funcionario.

En ese sentido, anunció que “el próximo martes se empezará a pagar la diferencia del 22%, más el aumento del valor de la mercadería, que es de 500 pesos y que daría un total de 2260 pesos”.

En este sentido, recordó que el cronograma de pago inicia con los pensionados cuyos números de documentos finalizan en 0, 1 y 2, el miércoles los 3, 4 y 5 y finalmente el jueves los que terminen en 6, 7, 8 y 9.

Además, manifestó: “tenemos que recordar que en el mes de julio se abonará un 10% más y finalmente en septiembre el 10% restante, lo que haría que el beneficio alcance un total aproximado de 12.260 pesos”.

En este orden, Arrúa destacó que “siempre, el Gobernador a esta altura del año otorgó los aumentos al IPS. Una vez más cumple y esto es lo importante”.

“Si bien es cierto que es una ayuda social y no una jubilación, como siempre decimos, no deja de ser importante”, recalcó categórico.

Puso en resalto que los beneficiarios del IPS de la Capital cuentan con la posibilidad de retirar las cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena) de las Casas de la Solidaridad.

“Nunca, ni en el peor momento de la pandemia, se ha dejado de atender esta necesidad básica que tienen nuestros adultos mayores”, subrayó.

Forma de pago

Finalmente informó que “el pago será a través de cajeros automáticos, ya que todos los pensionados están bancarizados”.

Por otra parte, recordó que se trata de una tarjeta de débito y que por lo tanto también puede ser utilizada para pagos, no sólo para extracción.

