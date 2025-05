Hugo Arrúa: «El verdadero candidato es el proyecto que llevamos adelante»

En una entrevista con el Grupo de Medios TVO, el candidato a diputado provincial Hugo Arrúa reflexionó sobre su postulación y los desafíos políticos que se avecinan, destacando el valor del proyecto colectivo por encima de las individualidades.

“Hay que diferenciar dos situaciones, porque al ser candidato a un cargo tan importante no es cosa menor. Es un inmenso honor como militante”, comenzó Arrúa, y agregó que esta candidatura le permite compartir su visión política desde la experiencia acumulada a lo largo de los años. “Desde lo personal, este cargo tiene la dirección precisa de poder ver a un dirigente político de muchos años. Ya que estoy en este rol de candidato, me permito hablar un poco de ello”, expresó.

A lo largo de la entrevista, el referente justicialista subrayó su compromiso con la comunidad y su pertenencia al movimiento político que integra. “Soy un hombre que ha trabajado siempre para la gente y siempre dentro del gran movimiento que es el Partido Justicialista”, remarcó.

No obstante, Arrúa enfatizó que más allá de los nombres propios, lo esencial es el rumbo colectivo: “Tenemos que decir que lo más importante es el proyecto que se lleva adelante, y el verdadero candidato es ese justamente”, aseguró.

Reforma constitucional:

“Un momento histórico”

En otro tramo del diálogo, el candidato destacó la importancia del proceso de reforma constitucional que se avecina en la provincia. “También tenemos que tener en cuenta que vamos a reformar la Constitución. Es algo sumamente importante e histórico, y para ello votaremos a los convencionales constituyentes”, subrayó, señalando la trascendencia institucional del momento.

Con estas declaraciones, Hugo Arrúa reafirma su compromiso con el proyecto político del justicialismo formoseño y con los desafíos legislativos y constitucionales que marcarán la agenda provincial en el futuro inmediato.