Hugo Arrúa: «Hay un cuidado de la economía provincial que permite poder otorgar los incrementos salariales»

El administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, marcó la diferencia salarial estatal de Formosa y la nacional, ya que mientras la provincia otorgó, a través del anuncio del gobernador Gildo Insfrán, un último aumento del 10%, totalizando así un incremento acumulado anual del 55%, el Gobierno libertario “apenas dio un 1%”.

“Los pensionados del IPS son parte del aumento que ha otorgado el gobernador Insfrán”, subrayó, remarcando que “de acuerdo al último valor que estaban cobrando, y con este 10%, estaríamos aproximadamente en $295 mil en la ayuda social que implica, de acuerdo a la Ley 482”.

En ese sentido, el funcionario contrastó que mientras las jubilaciones mínimas en la Nación llegan a $396.266, en el caso de Formosa ese valor asciende a $721.600.

En segundo término, rechazó de manera categórica que “la oposición trate de denostar diciendo que es muy poco es este último beneficio de un 10% y nadie diga que el Gobierno nacional solamente ha otorgado un 1%”.

Del mismo modo, fue enfático al describir el contexto nacional en el cual se inserta Formosa y las demás provincias argentinas, con medidas de “motosierra”, ajuste y desfinanciamiento. “Debemos dejar muy en claro que Formosa no está exenta de la realidad económica del país”, señaló.

En ese marco, indicó que “de acuerdo a la información del Gobierno nacional, la inflación proyectada a diciembre estaría llegando al 28%”, con lo cual “el incremento salarial acumulado del 55% otorgado en Formosa ya está en el doble de la respuesta que ha otorgado el Gobernador”.