El administrador general del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa, marcó la diferencia salarial estatal de Formosa y la nacional, ya que mientras la provincia otorgó, a través del anuncio del gobernador Gildo Insfrán, un último aumento del 10%, totalizando así un incremento acumulado anual del 55%, el Gobierno libertario “apenas dio un 1%”.
“Los pensionados del IPS son parte del aumento que ha otorgado el gobernador Insfrán”, subrayó, remarcando que “de acuerdo al último valor que estaban cobrando, y con este 10%, estaríamos aproximadamente en $295 mil en la ayuda social que implica, de acuerdo a la Ley 482”.
En ese sentido, el funcionario contrastó que mientras las jubilaciones mínimas en la Nación llegan a $396.266, en el caso de Formosa ese valor asciende a $721.600.
En segundo término, rechazó de manera categórica que “la oposición trate de denostar diciendo que es muy poco es este último beneficio de un 10% y nadie diga que el Gobierno nacional solamente ha otorgado un 1%”.
Del mismo modo, fue enfático al describir el contexto nacional en el cual se inserta Formosa y las demás provincias argentinas, con medidas de “motosierra”, ajuste y desfinanciamiento. “Debemos dejar muy en claro que Formosa no está exenta de la realidad económica del país”, señaló.
En ese marco, indicó que “de acuerdo a la información del Gobierno nacional, la inflación proyectada a diciembre estaría llegando al 28%”, con lo cual “el incremento salarial acumulado del 55% otorgado en Formosa ya está en el doble de la respuesta que ha otorgado el Gobernador”.
Hugo Arrúa: «Hay un cuidado de la economía provincial que permite poder otorgar los incrementos salariales»
