Hugo Bay aseguró que por el cambio climático los eventos naturales «son más extremos»

Hugo Bay, Subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a los grandes fenómenos por los que atraviesa el mundo con incendios muy grandes que según expresó, causarán un impacto en el planeta, pero no serán específicos de una región. En ese marco aseguró que en Formosa es muy difícil que ocurran grandes incendios naturales y señaló que en esta época del año de mucho calor, hay mayor sequía algo que es «normal», aunque advirtió que los cambios no eran tan bruscos, situación que ocurre por el «cambio climático» donde los fenómenos son más extremos.

Comenzó hablando del río Paraguay que tuvo una bajante histórica, luego volvió a crecer y otra vez comenzó a disminuir. «Todo eso es normal, pero no quizás de la manera tan abrupta como la que ocurre, enero por lo general es un mes de los ríos bajos, las grandes crecientes empiezan a producirse en el caso del río Paraguay a partir de marzo-abril porque todo esto está asociado a las lluvias que se dan en la alta cuenca. En el caso del río Paraguay de lo que es el pantanal, ahí es donde nace este rio que muere en el Paraná y también a su vez empieza a experimentar a partir de febrero su periodo de creciente, empiezan a aumentar las aguas y todo eso va produciendo en la cuenca una acumulación de agua, en el caso del Pilcomayo ya empiezan a llegar las aguas producto de las lluvias en Bolivia, en este caso en la alta cuenca boliviana, en la montaña a 5 mil metros de altura que también está conectada con el río Paraguay que a su vez lo está con el rio Paraná. En esta época por las altas temperaturas las lluvias no son tan grandes, pero después empiezan a producirse y el agua empieza a venir, no nos sorprende que en enero haya una bajante, pero además esto ocurrió antes porque tiene que ver con que estamos en el subtrópico y los regímenes no son tan exactos como se dan en el trópico donde ya hay una mayor exactitud en cuanto a las lluvias, acá son un poco más dispersas si bien hay una época de seca y otra de humedad, pero suele haber una fluctuación, ahora con esto del cambio climático que se asocia mucho, vienen de golpe las lluvias, quizás cae la misma cantidad de lluvia pero en menor tiempo, no sería nada raro que en cuestión de días en la alta o la media cuenca empiecen a caer lluvias muy grandes y muy rápidamente entonces de inmediato empieza a crecer de nuevo el rio, son fenómenos recurrentes y hay una variabilidad en cuanto a esa situación, por ahí uno se puede encontrar con un enero más cargado de agua, este año nos tocó de menos agua, pero se supone que en breve están por empezar a caer las lluvias y empieza a llenarse de nuevo el sistema», explicó.

Respecto a si esto tiene algo que ver con el inmenso incendio que se dio el año pasado en el Amazonas, aseguró que «yo diría que no, ese incendio trae consecuencias de otra índole, pero en el caso nuestro no porque el Amazonas tiene una cuenca distinta que es la cuenca amazónica, en todo caso podría tener influencia en esa cuenca pero ninguno de nuestros ríos son del Amazonas, el rio Paraguay que es el que viene de Bolivia tiene su inicio en el Matto Grosso (Brasil), no en el Amazonas y el Paraná que es el otro rio que estaría asociado en cierta medida a nuestra cuenca es de la cuenca del Plata, no de la amazónica, en principio no tendría por qué tener ninguna relevancia, pero sí queda claro que lo que ocurrió en el Amazonas se debió a un tema de sequedad en el ambiente, cosa que le ocurrió también a la Chiquitanía Boliviana que es un sistema de bosques cerrados que forma parte del bosque Chiquitano donde se quemaron 1 millón de hectáreas, esos fueron los 2 grandes fenómenos que se dieron en Sudamérica respecto a los grandes incendios, el de la Amazonia y el de Chiquitanía, esos incendios están asociados en gran medida a la extrema sequedad con la que se ven en los últimos años que se dan producto del cambio climático es decir que la época seca es muy seca, y la época húmeda es muy húmeda, los eventos son más extremos».

Al ser consultado sobre si a Formosa le afecta la sequía y si podrían producirse incendios, explicó que «la provincia tiene organismos específicos vinculados al tema de incendios, en esto trabaja mucho lo que es Defensa Civil y el sistema de incendios que funciona en la órbita del Ministerio de Gobierno y Seguridad, siempre enero es un mes seco en términos relativos porque hay mucha evapotranspiración, el sol es muy fuerte, las lluvias no son tan grandes, las que cayeron en noviembre, diciembre dan lugar más bien a chaparrones y es lo que sucedió estos días, no son grandes lluvias y el sol está intenso entonces seca el ambiente, esto puede llegar a producir incendios que en nuestro caso, en nuestra conformación son producto de la quema de pastizales, no de los bosques porque nuestros bosques nativos no son susceptibles de incendios como se dan en otros lugares, nuestros bosques nativos repelen el fuego, incluso parte de los palmares uno va a ver que cuando se prenden fuego, después viene la lluvia y el año que viene va a estar ese mismo palmar que uno vio que era antorcha, al otro año está brotando, no lo mata el fuego».

«En Australia se está dando una época de extrema sequedad y ellos tienen una gran cantidad de eucaliptos que tienen resinas, son un montón de cuestiones, tienen bosques nativos porque el eucalipto es originario de esa zona y a ellos la época seca les genera incendios monstruosos en mayor o menor medida marcados porque ese período de seca es muy seco, ahora Australia pasó por una extrema sequedad como le pasó a la Amazonía, a Chiquitanía y sus bosques de eucaliptos nativos son muy susceptibles a prenderse fuego en cambio en nuestros bosques chaqueños, en la medida que los bosques estén en macizo, es decir que no se los corte y se los deje en hilera sino que en bloque, el fuego no ingresa, no lo afecta al bosque entonces nosotros no vamos a tener esos grandes incendios forestales como se dan en otros lugares incluso donde hay plantaciones de bosques implantados como en Corrientes, Misiones donde hay bosques de eucaliptos y bosques de pinos para la industria, son especies exóticas y ahí el incendio hace estragos, pero en Formosa no tenemos ese tipo de plantaciones, tenemos nuestros bosques nativos, pero sí tenemos grandes pastizales, a veces se habla mucho del bosque nativo que es cierto que tiene una afectación en cuanto a su conservación, pero el sistema natural que más afectado está a nivel mundial son los pastizales naturales, tenemos muchos pastizales naturales que conforman un bioma muy particular que alberga a fauna y flora especifica en lo que es el sistema de pastizales por lo tanto es bueno conservarlos y en estas épocas como también cuando se sale del invierno y están las heladas, ahí también es un momento en nuestra provincia donde es probable que ocurran grandes incendios de pastizales».

Para finalizar dejó en claro que «nosotros vamos a sufrir las consecuencias de estos momentos extremos donde se ven afectados nuestros pastizales o también el tema de las inundaciones, lo hemos vivido en los últimos tiempos, el año pasado la cantidad de agua que se recibió en la época en la que vienen todas las aguas de los ríos que vienen de las lluvias, fue tremendo y ahora estamos viviendo una época de bajante, de seca pronunciada que suponemos que las próximas semanas se va a ir revirtiendo a partir de las lluvias que se van generando, si no hay lluvia vamos a estar en una situación critica, pero es época de lluvias en la alta cuenca y eso va a llegar».