Hugo García: «La oposición local aplaude el 3% de Milei, pero critica el 45% del gobernador Insfrán»

El viernes 28, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció un incremento salarial del 45% para empleados públicos, jubilados y pensionados de Formosa.

Sobre este tema, el diputado provincial Hugo García opinó que “con este incrementó el Gobernador demostró una vez más su compromiso con la defensa del poder adquisitivo del salario de los estatales formoseños”.

“Teniendo en cuenta las proyecciones inflacionarias, este aumento estará por encima, lo que implica una recuperación del salario real, algo pasa en muy pocos lugares”, agregó García.

Continuó señalando que “tenemos que dimensionar tanto esta decisión política del doctor Insfrán como el hecho de tener una provincia desendeudada y con superávit, ya que la administración responsable de nuestras finanzas permite este tipo de medidas”.

Sobre las críticas de la oposición el diputado justicialista señaló que “se entienden en la desesperación que sufren los que tienen el síndrome de fin de mandato”, y subrayó que “luego de cuatro años sin hacer nada por Formosa, hoy no sienten ningún reparo en pasar vergüenza públicamente criticando una noticia que ha sido celebrada por todos los formoseños y que no se ve en ninguna otra parte de Argentina”.

Asimismo, García sugirió que “hagan un curso rápido de estadísticas, al menos virtual, o en vez de llenar de familiares sus cupos, contraten algún asesor que sepa matemáticas, así dejan de pasar vergüenza cuando intentan confundir señalando que el aumento es distinto al que se anuncia, o mezclando terminología que no entienden como nominal o real”.

Y resaltó que “los formoseños entienden bien que la devaluación de Milei (Javier) destruyó el poder adquisitivo y que los incrementos que da Insfrán permiten recuperarlo”, prosiguió el legislador y advirtió a la oposición que “no subestimen al pueblo formoseño”.

Además, el dirigente peronista afirmó que “la oposición local es la que pidió el apoyo a Milei; es la que aplaude todas sus medidas”, recordando que “el año pasado el presidente sólo otorgó un 73% frente al 110% que decidió Insfrán”.

Y cuestionó “¿Qué hicieron los de la oposición formoseña?”, mencionando que “aplaudieron lo de Milei y criticaron al Gobernador”, al tiempo que puntualizó que “este año dio menos del 3% y Gildo Insfrán, un 45%, pero ¿Qué hacen? Aplauden a Milei que pulveriza el salario y critican al Gobernador que los incrementa en términos reales”.

Por ello, se preguntó García si “son unos verdaderos incoherentes, unos absolutos lacayos de Milei que van a aplaudir cualquier cosa o si peor aún, están en contra de los aumentos sustanciales porque están a favor de reducir más aún el salario como hace el presidente”

“Habría que preguntarles, tal vez lo que quieran es que en vez de 45%, solo se incremente un 3% como hizo el Gobierno nacional”, sugirió.

Para finalizar, sostuvo que “más allá de las incoherencias que sin un ápice de vergüenza lanzan los que sufren el Síndrome de fin de mandato, el pueblo formoseño sabe que Gildo Insfrán protege la economía local, que toma medidas para recuperar el salario real y que el Modelo Formoseño está más fuerte que nunca”.