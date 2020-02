Hugo Yasky prepara una reunión con la CGT y Alberto Fernández para «unir al sindicalismo»

Compartir

El diputado y secretario General de la CTA, afirmó que preparan «una reunión con la CGT y el Presidente» Alberto Fernández, con «la idea de la unidad» del sindicalismo, aunque aclaró que «no tiene lugar ni fecha».

«Vamos a hacer una reunión con la CGT y el Presidente pero no tiene lugar ni fecha», precisó Yasky en declaraciones a NA, y anticipó que el próximo lunes estará «programando» una reunión a Casa Rosada para «los próximos días».

En ese marco, indicó que el jefe de Estado tiene «una preocupación permanente» en estos temas y «aboga por la unidad del movimiento obrero».

Consultado sobre la posibilidad de que se genere la unidad sindical, respondió: «Sí, se puede dar. Hay que buscar las formas que nos permitan que el movimiento obrero tenga algún ámbito en el que se pueda expresar y mostrar que estamos unidos».

En ese sentido, Yasky aclaró que «la unidad» no «necesariamente tiene que ser en términos orgánicos», y amplió: «No está definido que sea una sola central sindical, puede tener estaciones previas que apuntalen esa búsqueda». .

«(El secretario general de la CGT, Héctor) Dáer y muchos dirigentes de la CGT comparten la idea de la unidad. No creo que tenga que ver con ninguna definición en lo inmediato, sino que es un objetivo planteado que vamos a tratar de concretar sin plazos», manifestó a Noticias Argentinas.

Ante la inminente visita a la Argentina del presidente de la Internacional de la Educación, David Edwards, Yasky indicó que se está «tramitando una reunión» con Alberto Fernández, la cual se va a «terminar de definir» durante el encuentro que mantendrá «en los próximos días» con el jefe de Estado en Casa Rosada.

Por último, precisó que están coordinando las visitas a la CTA del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y luego del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que «puedan dialogar con la Mesa Nacional de la CTA sobre la situación de los trabajadores».