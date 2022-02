IAPA brindará capacitación gratuita sobre adicciones en el ámbito familiar

Compartir

El director de Prevención y Promoción del Instituto IAPA, Raúl Candia, brindó información sobre la capacitación: “Prevención de los Consumos Problemáticos y las Adicciones en el Ámbito Familiar”.

Al respecto, informó que la misma inicia el 9 de marzo y que hasta el 4 de marzo se encuentra abierta la inscripción. La actividad se desarrollará a través de la plataforma virtual: iapavirtual.formosa.gob.ar/, con acceso libre y gratuito. Además, se otorgarán certificados de finalización.

Está destinada a equipos técnicos, a profesionales afines a la temática, a adultos responsables que estén interesados en la acción del uso problemático de las adicciones.

Candia explicó que “comenzamos con cinco módulos y dos reuniones virtuales”, destacando que “el objetivo es concientizar sobre una problemática, pero también interactuar con las personas para escuchar sus inquietudes”.

A su vez, señaló que los interesados pueden contactarse a través de las redes sociales Facebook o Instagram, escribir a iapa.prevencionypromocion@formosa.gob.ar, o comunicarse al 3704700836.

“Esta capacitación estará a cargo de distintos profesionales que van desde licenciados en Psicología, en Trabajo Social, Psicopedagogos, todos profesionales especialistas en el trama y que vienen trabajando sobre la temática”, subrayó.

Actividades en pandemia

Por otra parte, se refirió a la manera de trabajar cuando inició la pandemia, recordando que “fue una época muy dura que no nos permitió tener contacto personal, es por ello, que fuimos planificando esta serie de cursos que ayudaron muchísimo”.

En esta línea, remarcó: “Debido a ello, contamos con la presencia de personas de El Chorro, El Colorado, es decir, podemos extendernos más, de una manera que no lo hacíamos en la forma presencial”.

El funcionario celebró: “Estamos retomando todas las actividades. Este mes de febrero estuvimos trabajando en plazas determinadas de la ciudad de Formosa, llevando material impreso, con títeres con mensajes preventivos y teniendo la oportunidad de poder hablar con los vecinos”.

Para finalizar, esbozó: “Esta problemática se va reforzando en mensajes negativos que consisten en decir que de las adicciones nadie sale o van por el camino del cementerio, la cárcel o al hospital y no es así”, esbozó contundente y continuó: “Si una persona tiene acompañamiento, vínculos afectivos que lo apoyan y profesionales que contribuyan en el problema, pueden salir de eso”.

