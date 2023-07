IAPA: finalizan actividades por la semana de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

El 26 de junio fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

En ese marco, el Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA) llevó a cabo una serie de actividades alusivas durante la semana, organizadas por los distintos centros de atención y que tuvieron como cierre, este viernes 30, un primer muestreo denominado “Lo que puedo ser y hacer”.

El evento contó con la presencia de la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez; el subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen, Bernabé Escobar; representantes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; funcionarios de la cartera social y familiares.

Al respecto, la administradora general del Instituto IAPA, Lisie Meier, explicó “se trata de una exposición de los trabajos que realizan diariamente los destinatarios en los centros, en actividades que les permiten identificar y reconocer sus capacidades, habilidades y potencialidades”.

El Instituto IAPA cuenta con once centros de primer nivel de atención, nueve en la ciudad de Formosa y dos en el interior provincial, en las localidades de Clorinda e Ingeniero Juárez, los cuales emprenden la tarea de acompañar a las personas que se encuentran transitando una situación de consumo problemático, conteniendo así a las familias que soliciten asistencia y orientación, a través de equipos de profesionales interdisciplinarios.

Son estos centros los que estuvieron representados por sus respectivos equipos y destinatarios, mostrando trabajos manuales de carpintería, herrería, cerámica, gastronomía, jardinería y reciclado.

Meier destacó que “esto representa una forma de demostrar que siempre hay talento, que podemos encontrar el bienestar a través del arte y, sobre todo, entender que todos los días hay una oportunidad de elegir la vida que queremos tener”.

Recalcó la incansable labor que día a día realizan los equipos de trabajo, al marcar que “lo que hacen es una muestra más del modelo de provincia que tenemos, que es profundamente humanista, que incluye a todos y acompaña diariamente”.

Por su parte, Darío Quintana, coordinador del centro de atención de primer nivel del barrio 2 de Abril, comentó que “en este centro, por ejemplo, se realizan trabajos de carpintería fina como parte de la terapia y, a la vez, como una oportunidad laboral al aprender el oficio, por eso hoy se exponen las macetas y sillones elaborados de maderas de palets reciclados”.

Una nueva oportunidad

Quienes transitan por problemas de adicciones no deben ser etiquetados ni excluidos, sino por el contrario, tienen que ser atendidos y contenidos de la mejor manera posible.

Milagros, usuaria de un centro de primer nivel de atención, brindó su testimonio de vida y exteriorizó “el IAPA me dio una oportunidad y me siento orgullosa de haber sido tan valiente de tomarla”.

Agregó “estuve en un pozo sin fondo del que me costó salir, al que no quiero volver y tengo presente todos los días quién quiero ser, adónde quiero ir y por dónde seguir”.

Y subrayó “el consumo no me permitía pensar con claridad, ni darme cuenta de todo lo que tenía y hoy, gracias al equipo del IAPA, estoy acá, agradeciendo que hayan salvado mi vida”.

La lucha contra las adicciones es una firme decisión política del gobernador Gildo Insfrán y constituye una problemática que, desde el Estado provincial, es abordada de manera integral.

Por ello, la creación del Instituto IAPA y el trabajo que se viene haciendo tanto desde este organismo, con las tareas de prevención, asistencia e investigación de las adicciones, como con las áreas del Gobierno dedicadas a las luchas contra el narcocrimen.