IAPA presente en los corsos populares formoseños

Marcelo Kremis, administrador general del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), brindó detalles acerca de la presencia de la institución en una nueva edición de los corsos populares formoseños que se inauguraron el viernes por la noche en el barrio Nueva Formosa.

«Los jóvenes pueden tener la posibilidad de desarrollar sus talentos artísticos, es un trabajo muy arduo el que se realiza desde las coordinaciones de las distintas comparsas para llegar a esta época del año con los corsos barriales, populares y formoseños», indicó Kremis.

Y aclaró: «nosotros desde el instituto acompañamos ese esfuerzo con información, brindando a través de folletería, de la presencia del personal para de esta manera generar la mayor consciencia en nuestra comunidad acerca de la importancia del cuidado de la salud y de los consumos problemáticos, que es posible divertirnos y pasarla bien sin excesos».

En ese sentido, el funcionario remarcó que «es importante tener presente la prevención sobre todo en estos eventos masivos” porque hay que revertir toda una cultura de muchos años “donde parece ser que la única forma de lograr la diversión es a través de los consumos de alcohol y otras sustancias».

Y enfatizó: «principalmente el alcohol que es lo que está más arraigado culturalmente y demostrar de que efectivamente podemos pasarla bien, divertirnos sin necesidad del exceso de consumo de sustancias que puedan afectar nuestra seguridad, bienestar y salud de toda la comunidad».

Por otro lado, explicó de qué se tratan los consumos problemáticos que trabaja el IAPA y dijo que no se abocan a alguna sustancia en particular.

«El alcohol de hecho constituyen una droga psicoactiva, es decir, que alteran nuestra consciencia, nuestra capacidad, no solamente los reflejos sino todo lo que tiene que ver con la respuesta antes las distintas situaciones y que es una droga legal, con las restricciones que corresponde, pero que su consumo excesivo puede ser tan nocivo como el consumo de cualquier otra droga ilícita», argumentó.

Y agregó: «además está asociada a principales causas de accidentes y muertes, sobre todo cuando se trata de personas que conducen en estado de ebriedad; las situaciones de violencia familiar, intrafamiliar, entre vecinos muchas veces relacionadas con el consumo problemático de alcohol».

Por último, Kremis concluyó: «no hay una distinción en cuanto al tipo de sustancia y hacemos mucho énfasis tanto desde la prevención como en el tratamiento de los consumos problemáticos de alcohol porque es la droga más consumida y que más daños causa en la población».