Iara Nisman sobre el juicio a Cristina: «La decisión de la Corte es un reconocimiento y un homenaje a mi papá»

La hija mayor del fiscal Alberto Nisman dijo que el fallo del tribunal supremo, que ordena el juicio contra la expresidenta, le generó «una profunda emoción».

«Sentí que todo lo que mi papá hizo, hasta incluso poner su propia vida en riesgo, tuvo un sentido”.

“Feliz cumpleaños Papá, tu valentía no fue en vano. La verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz”, escribió Iara Nisman en una de sus historias posteando la noticia sobre la decisión de la Corte Suprema de que Cristina Kirchner afronte el juicio en la causa que se inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

“Nunca dudé del asesinato de mi papá”, dice Iara en diálogo con Clarín. Sobre el fallo del máximo tribunal consideró: “Me generó una profunda emoción, porque sentí que todo lo que mi papá hizo, hasta incluso poner su propia vida en riesgo, tuvo un sentido”.

Cuando Alberto Nisman fue hallado sin vida, Kala Nisman-la menor de las dos hijas del abogado- tenía tan solo ocho años y Iara había cumplido los quince hacía poco.

La justicia federal calificó esa muerte como un homicidio y la Cámara Federal de Apelaciones consideró que debía investigarse el posible vínculo entre la denuncia que originó la causa conocida como Pacto con Irán con el crimen. El mes que viene se cumplirán diez años de ese suceso: Kala terminó la secundaria y se perfila para iniciar la Universidad el próximo año.

Iara fue quien más tiempo pasó con el ex fiscal previo a su deceso. Hoy transita la cuenta regresiva para rendir su último final y recibirse de arquitecta. Desde que comenzó la facultad no buscó ningún trato particular y cuando algunos creyeron que su apellido podría pesarle -habían pasado tres años desde la muerte de su padre-, ella demostró todo lo contrario.

Las hijas del fiscal que tenía a su cargo la Unidad Especial que investigaba el atentado de la AMIA transitaron estos años bajo la cobertura de su madre, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Funcionan como un tridente. Con el paso de los años, el 18 de enero no resulta más ligero, todo lo contrario. Pesa, reconocen, y mucho. Como tampoco les pasa desapercibida cada novedad judicial vinculada al Pacto con Irán. Fue la última causa que su padre tramitó.

Este jueves, cuando se conoció la decisión de la Corte, Iara escribió aquellas palabras y Kala posteó posiblemente la última foto que le sacaron con su padre, Alberto Nisman hubiese cumplido 61 años.

«Fue un gran reconocimiento y homenaje a su labor, más aún teniendo en cuenta que se dio el día de su cumpleaños”, dijo Iara Nisman sobre el fallo.

En su reflexión fue un poco más allá: “La decisión representa, además, un avance en el esclarecimiento del atentado a la AMIA, que permitirá dar respuesta a las víctimas y sus familias, y el juzgamiento de quienes pretendieron garantizar la impunidad de los acusados de aquel atentado terrorista”.

Cuando se le consulta si alguna vez dudó sobre lo ocurrido con su padre y la calificación jurídica, Iara asegura: “Era mi papá, lo conocía muy bien y fui la persona que más tiempo compartí con él en las semanas previas a su muerte. Nunca dudé de su asesinato”.

-¿Qué representa para ustedes la causa del Pacto con Irán?

-Expone todo el trabajo que él hizo desde 2004, cuando fue designado como fiscal a cargo de la Unidad Fiscal AMIA. Su denuncia de lo que había detrás del Pacto con Irán expone el compromiso que siempre tuvo con el esclarecimiento del atentado, y su auténtica vocación de servicio para con la verdad y la justicia a las víctimas.

Fue la Cámara Federal Porteña la que sostuvo que el crimen de Alberto Nisman debía ser investigado como una posible consecuencia de la denuncia radicada contra la ex Presidenta de la Nación. Para Iara Nisman no hay dudas al respecto.

-¿Crees que lo que le sucedió a tu Papá tuvo que ver con esta causa?

Sí, sin dudas. Esto no sólo lo creo yo, sino que así fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dispuso que su asesinato debía ser investigado por la Justicia Federal.

¿Por qué crees que esta causa tiene impacto mundial?

Siento que el caso tiene un gran impacto mundial porque demuestra que negociar con el terrorismo tiene un alto costo, no solo en términos de justicia, sino también para los valores fundamentales de las sociedades democráticas.