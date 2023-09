A quien corresponda esta pregunta, me gustaría saber por qué no quieren dar la derivación a los pacientes que ya están con tratamiento en Buenos Aires. Cuál es el problema de hacerlo, si el empleado desde el primer día de trabajo en la administración pública, esa obra social le descuenta. Me parece que para eso accedemos a una obra social, para poder utilizarla. Necesitamos que el Gobernador vea lo que está sucediendo con esta cuestión.