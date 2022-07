IASEP anunció aumentó de un 15% en las autorizaciones de prácticas

Compartir

El aumento en las autorizaciones de prácticas en el Instituto de Asistencia Social al Empleado Público (IASEP), se corrió del mes de agosto a julio y es el equivalente al nuevo tramo del aumento salarial, un 15%, dispuesto por el gobierno provincial. Si bien estas autorizaciones aumentaron su costo, la orden de consulta sigue en «$100 para el afiliado», indicó el Dr. Claudio Samaniego, Interventor del IASEP, al Grupo de Medios TVO.

«Este es un aumento que tenía que haberse dado en agosto. Se corrió de agosto a julio, un 15% a partir de julio», explicó Samaniego. Los aumentos restantes previstos para estas autorizaciones, luego del 20% en mayo, debían darse en agosto un 15% y en diciembre un 10%.

En ese sentido, el interventor de la obra social, señaló que aún no se ha decidido si también se adelantará el último tramo previsto para diciembre. «Eso no está decidido, lo que sí se corrió es de agosto a julio», aclaró.

De esta manera, todos los valores, dependiendo del tipo de autorización ya tendrán un costo mayor desde este mes, «una internación se va un 15% más». «Lo que no aumentamos nosotros, es el seguro de consulta, es de $100 pesos nada más. Eso no aumentamos, aumentamos la consulta pero a los afiliados no», explicó el médico.

Cabe señalar que estos aumentos no están relacionados con los incrementos en los medicamentos ya que ellos están sujetos a una actualización automática en todo el país.

«Los medicamentos aumentan automáticamente. Cuando hay un aumento, ya vienen en los troqueles, es decir, los troqueles ya tienen el aumento en el acto pero eso es en todas las farmacias del país», finalizó al respecto.

