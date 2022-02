IASEP: largas filas y demoras generaron malestar en afiliados

Compartir

La obra social de los empleados públicos de la provincia volvió a tener una fila importante de afiliados que esperaban ser atendidos en la mañana de ayer.

El Instituto de Asistencia Social para el Empleado Público habilitó el año pasado dos nuevas sucursales para descomprimir la concurrencia de afiliados en su casa central y así evitar que sus afiliados pasen horas en una fila esperando a ser atendidos; pero ayer se vio nuevamente una larga fila para la atención y uno de sus afiliados calificó la situación como “aberrante, indignante y hasta desmoralizante” ante el Grupo de Medios TVO.

«Llevo una hora y media parado, por suerte está un poco nublado porque con sol nos cocinamos todos. Normalmente hay dos o tres cuadras de fila y es un infierno, es imposible, si querés hacer algo más no podes porque acá se pierde toda la mañana; con todos los sistemas que hay ahora podrían mejorar el sistema, pero no hay caso, seguimos en la misma. Si estás nervioso estás liquidado, son las 10:30 y calculo que saldré a las 13:00 horas porque adentro hay que hacer otra fila», manifestó un afiliado mientras aguardaba en la vereda de Jonás Salk al 400.

En la fila se pudo observar a personas de todas las edades pero sobre todo mayores esperando a ser atendidas mientras aprovechaban la sombra de media mañana que dio tregua al calor. “La verdad es una vergüenza, es aberrante, indignante y hasta desmoralizante”, fueron los calificativos que utilizó un joven para describir la situación.

“Si bien nosotros somos jóvenes, hay gente mayor con muchas falencias, discapacidades, problemas físicos y motrices y es indignante que estén en esta situación de espera con el calor, es tristísimo. Es una mañana perdida, lastimosamente no hay una solución; es lamentable que el hecho de que no haya sol sea un alivio y no una pronta y correcta atención, vengo sólo para autorizar una orden», agregó el joven.

La extensión de la fila en dicha sede de la obra social se extendía por unas tres cuadras y muchas personas improvisaban para poder sentarse y no permanecer tanto tiempo de pie. La espera no solo se daba en el exterior, sino también en el interior, ya que el salón estaba repleto por la alta demanda de los afiliados.

