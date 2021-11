IASEP: los gremios Voz Docente y Autoconvocados marcharon para exigir una obra social «digna»

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana los gremios Voz Docente y Autoconvocados se movilizaron desde la Rivadavia sobre la avenida 25 de Mayo hasta Casa de Gobierno, tras el corte de prestaciones de ACLISA a IASEP para reclamar una obra social «digna» y pedir que el gobierno dé una solución a lo que ocurre.

En ese sentido Mirka Fernández, quien asumió como nueva Secretaria General del gremio Docentes Autoconvocados, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la protesta que realizaron y donde tenían carteles con diversas leyendas como “rechazamos la estatización de las prestaciones”, “la salud es un derecho”, entre otras.

“El principal reclamo que hacemos es por el tema de la obra social que pueden decir lo que quieran pero no funciona, no como debería por lo menos”, dijo y advirtió que en el interior la situación es peor ya que “si antes estaba abandonado para algunos servicios, autorizaciones, trámites que solo se hacen en capital porque los locales del interior no están listos, ahora va empeorando, ellos son los que en definitiva están sufriendo aún más que nosotros porque ya venían mal”.

“En esta jornada vamos a hacer un poco de ruido, petitorios hemos hecho en agosto, vinimos bajo la lluvia, lo hicimos nosotros, Voz Docente, petitorios hay miles, ahora vamos de nuevo a manifestarnos, queremos que se solucione el tema de la obra social. Ellos pueden decir lo que quieran, pero el IASEP aporta muy poco. Por ejemplo a una de las clínicas por afiliado paga 586 pesos cuando otras obras sociales, como por ejemplo la de las fuerzas armadas abona 1900 pesos, es decir que les están pagando poco, es cierto y deben resolver eso, a nosotros nos descuentan el 5% de nuestro sueldo como empleados y después tienen el aporte del Estado, en mi caso eso representa cerca de 6 mil pesos, somos 108 mil empleados en Formosa, el promedio de descuento es 3 mil pesos aproximados teniendo en cuenta el básico”, aseveró la gremialista.

Compartir

Linkedin Print