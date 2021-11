IASEP mantuvo reunión con prestadoras y les adelantó que este año ya no habrá aumentos

Compartir

El viernes, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Formosa (ACLISA), Dr. Rodolfo Lesbergueris junto a otras entidades prestadoras mantuvo una reunión con el titular de IASEP, Claudio Samaniego para analizar la situación de la obra social y cómo continuarán las prestaciones teniendo en cuenta el delicado panorama que se vive.

«Las tres entidades (ATS, Federación Medica y ACLISA) sostuvimos una reunión con Samaniego quien nos comunicó que por lo que resta del año no iba a haber aumento por parte de IASEP, que no hubo respuesta con economía. Nosotros habíamos solicitado un aumento del 20%», comenzó diciendo Lesberguis en contacto con el Grupo de Medios TVO.

«En septiembre habíamos presentado una nota para cambiar algunas cláusulas del convenio que tiene IASEP con las prestadoras que es bastante antiguo, tiene más de 30 años. Queríamos sentarnos a charlar sobre ese convenio, el Dr. Samaniego nos manifestó que vamos a hablar de ello, pero no este año porque ya se termina, será a partir de enero o febrero», aseveró.

Agregó que «ahora tendremos una reunión extendida con todos los prestadores de ACLISA y observaremos si seguiremos trabajando de la misma manera, aguardando el año que viene».

Finalmente, al hacer referencia a la cantidad de profesionales nucleados dijo que «ACLISA hoy en día cuenta con 585 profesionales, entre médicos, kinesiólogos, cardiólogos, generalistas, odontólogos, etc».

