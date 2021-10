IASEP: Nilda Patiño declaró que el gremio Autoconvocados se encuentra en estado de alerta

Compartir

Desde el Gremio de los Docentes autoconvocados se declararon en estado de alerta ante la política de ajuste que vienen llevando adelante las nuevas autoridades de la obra social IASEP.

La secretaria general de Autoconvocados, Nilda Patiño expresó a través de un comunicado de prensa que «estamos muy preocupados, pues los afiliados estamos hoy entre la espada y la pared en esta confrontación de los prestadores y las autoridades que administran el instituto de asistencia social, sin certezas salvo la disminución de calidad y cantidad de prestaciones».

«Como gremio legalmente constituido, que representa a los trabajadores de la educación no tenemos participación en las políticas de nuestra obra social, no nos han informado jamás; y cuando hicimos una protesta y presentación de Petitorio el 29/07 y nos recibió el Dr. Claudio Samaniego, las respuestas fueron ambiguas y de negación en otros planteos», sostuvo la gremialista.

Y continuó: «en esa circunstancia hicimos presentación al Círculo Odontológico, la Asociación de Odontólogos y Aclisa solicitando información sobre las limitaciones cada vez mayores en las prestaciones. Sólo una de las organizaciones tuvo la deferencia de explicar la situación. Otra respondió que sólo responderá ante la Obra Social, y el Círculo directamente nada. Por eso decimos que los afiliados estamos en el medio, somos los perjudicados y no actuamos».

«La realidad es que se redujeron las prestaciones, nos ponen trabas burocráticas para dificultar el acceso a tratamientos. Se demoran las internaciones, se rechazan tratamientos continuamente, tardan meses en hacer llegar los pedidos de medicamentos para tratamientos oncológicos, la diabetes, enfermedades autoinmunes o tratamientos psiquiátricos o psicológicos, entre otras dolencias», sostuvo.

Por ello, expuso Patiño que como organización convocamos a los afiliados de GDA para que acompañen a la Comisión Directiva en todos los reclamos administrativos y de protesta que puedan realizarse. «Así también invitamos a otros sindicatos de trabajadores estatales a realizar presentaciones, pedidos de informe y reclamos. Somos los afiliados y afiliadas al IASEP, quienes debemos exigir las prestaciones que la obra social, como mínimo, vino brindando hasta hace meses. La obra social es de todos y debemos defenderla», culminó diciendo.

