IASEP sin gente: tras anuncio de ACLISA ayer no se registraron filas en la obra social

Un día después de que la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Formosa (ACLISA) anunciara la suspensión de prestaciones para afiliados del IASEP en reclamo de actualización arancelaria, el Grupo de Medios TVO se acercó hasta la obra social de los empleados estatales y pudo notar que no se registraron filas frente al organismo como ocurría permanentemente.

«Vine a hacer el trámite para el anteojo, no lo pude retirar porque debo abonar. Yo tengo que sacar dos anteojos y lamentablemente ni uno me cubre, los debo pagar», dijo una afiliada consulta.

Seguidamente agregó que le sorprendió el hecho de que no haya gente porque «la última vez que vine la fila daba vuelta en la esquina».

Consultada por el corte de prestaciones que anunció ACLISA dijo: «me enteré que nos vamos a quedar con muy pocos médicos, me preocupa mucho porque vamos a tener menos profesionales para que nos atiendan. Tendremos que cambiar de médicos y eso me parece que no está bueno, porque cada uno ya tenemos alguien de confianza».

Enrique Ramírez

Por otro lado, en el lugar se encontraba también el diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez quien manifestó que «vine a tratar de hablar con los afiliados, a tratar de conseguir una respuesta. Esto no es de ahora, sino que desde hace muchísimo tiempo IASEP no funciona correctamente, nosotros hace unos cuantos años atrás presentamos un proyecto para reordenar la obra social, para que primero vuelva a manos de quienes siempre tuvo que estar que son los afiliados, decimos basta a que el Gobernador intervenga la obra social de los formoseños y que de una vez y por todas funcione como tiene que hacerlo».

Lamentó que los afiliados no se alerten ante lo que sucede con su obra social, pero a la vez reconoció que «en Formosa decir lo que uno piensa por más que tengan la razón cuesta mucho, porque sabemos perfectamente lo que sucede con aquellos que tratan de reclamar por sus derechos».

Al hablar de la posibilidad de que los afiliados se «desafilien» aseveró el legislador provincial que hay una ley que «para nosotros se debe reformar la misma». «El empleado público debe optar como cualquier otro empleado en relación de dependencia por otras obras sociales, esto generaría a la vez una sana competencia entre las mismas que mejorarían cada vez más sus prestaciones para que los afiliados se queden con ellas», enfatizó.

«Nosotros hemos presentado un proyecto de ordenamiento de la obra social, más que nada porque yo por ejemplo tuve la experiencia de trabajar en una obra social y uno ve cómo se gasta el dinero y hacia dónde va. Mas allá de que IASEP -intervenida desde hace muchos años- gasta de cualquier manera, gasta muy mal los fondos, también es cierto que cuando atiende a sus afiliados lo hace mal, porque podrían ser mucho más eficiente con el dinero que tienen y así alcanzar a la totalidad de los afiliados cuando necesitan cobertura», cerró.

Corte de prestaciones

Es importante recordar que el jueves a la mañana, en una conferencia de prensa, ACLISA anunció el corte de prestaciones. En este sentido, un total de 28 instituciones médicas, entre clínicas y sanatorios, y más de 585 profesionales, suspendieron las atenciones a la obra social estatal al no llegar a un acuerdo para avanzar en una nueva escala de valores de los servicios.

Fue el presidente de ACLISA, Dr. Rodolfo Lesbegueris quien anunció la medida. «Esto no tiene nada que ver con la parte política, por eso tuvimos el cuidado de no hacerlo antes de las elecciones para que no se tergiverse ni se malinterprete el mensaje. Esto es pura y exclusivamente arancelario», comenzó.

Agregó que «lo que más lamentamos de esta situación es lo de los afiliados del IASEP, lo que nos choca y nos hizo ruido para tomar la decisión es precisamente este vínculo, la relación médico-paciente que se genera».

Al referirse a la última reunión con el interventor del IASEP, Claudio Samaniego recordó que «nos dijo que este año no iba a haber aumento, y le preguntamos por el año que vine y tampoco nos supo decir si se podría».

«Otro de los planteos que le hicimos fue modificar el convenio que tiene el IASEP con ACLISA que tiene ya 30 años; a lo que nos planteó que para comenzar cualquier tipo de diálogo primero teníamos que decirles a los patólogos que levantaran de forma inmediata la medida de protesta; cosa que nos pareció poco razonable querer pedir diálogo imponiendo una postura. Además, los patólogos comenzaron con su reclamo desde el 2018, esto no fue de ahora», dejó en claro.

