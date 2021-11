IASEP tras anuncio de ACLISA: »Los servicios están garantizados, incluso en mejores condiciones»

Compartir

El interventor del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) Claudio Samaniego garantizó que el corte de servicio por parte de ACLISA no perjudicará a los afiliados a la obra social estatal, al señalar que sólo dejarán de atender tres sanatorios capitalinos.

En conferencia de prensa, la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Formosa (ACLISA) anunció la suspensión de prestaciones para afiliados del IASEP en reclamo de actualización arancelaria.

“Los servicios están garantizados, incluso en mejores condiciones que las que ellos pueden ofrecer, porque el Estado es el que invierte en salud, no podemos decir lo mismo de los privados, en los últimos años”, declaró el funcionario.

Dijo que las tres clínicas (Vrsalovic, Formosa y 3 de Diciembre) que “cortaron” el servicio representan el 20% de los médicos que atienden a afiliados al IASEP y aclaró que una veintena de clínicas del interior más clínica Del Ángelo y el sanatorio Lelong de Capital, trabajarán en forma normal.

“Al 20% lo cubrimos muy fácilmente con esas dos clínicas y por supuesto con el hospital de Alta Complejidad y con el Hospital Evita. Tenemos 206 camas, incluida Terapia Intensiva si necesitamos disponer”, aclaró.

Señaló que a partir del día de hoy, la obra social decidió decir “basta” ante el “manoseo por parte de algunos profesionales que les cobran plus a nuestros afiliados, les cobran para sacar turno, vamos a luchar contra todo eso”.

Se quejó Samaniego por la actitud de esta asociación de clínicas al señalar que el día jueves recibió a las tres entidades hablando de la problemática, oportunidad en la que “les comuniqué que no podía aumentar lo que ellos pedían hasta fin de mes y quedaba el diálogo abierto para la primera semana de diciembre”, no obstante decidieron el corte del servicio.

El titular del IASEP dijo que las puertas de la obra social siguen abiertas para retomar el diálogo con la única condición de que reanuden el servicio. Anticipó que cuando firmen el nuevo convenio, deberá quedar claro en las cláusulas que los afiliados no deben pagar ningún tipo de plus.

