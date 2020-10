IASEP y la Fundación Huellas trabajarán en un nuevo convenio

Compartir

El Dr. Claudio Samaniego, interventor del Instituto de Asistencia Social para el Empleado Público (IASEP), explicó que la Fundación Uniendo Huellas incurrió en “serias irregularidades”, y que este jueves se reunirán ambas partes para la redacción de un nuevo convenio.

En este sentido, Samaniego lamentó que la Fundación utilice a niños con discapacidad en las redes sociales para reclamar, teniendo en cuenta que en el marco de una auditoría, IASEP pudo constatar que algunas prácticas (no realizadas) fueron doblemente facturadas de todas formas a la obra social.

“La Fundación Huellas trabaja hace más de diez años con nosotros y tiene un convenio que venció en el 2015 pero que cada año se actualiza los aranceles”, comenzó explicando el funcionario.

Dijo que con el inicio de su gestión, decidió auditar a los prestadores de la obra social, razón por la cual hace 40 días, le tocó el turno a Huellas.

“Vimos a más de 30 afiliados y pudimos constatar serias irregularidades como el caso de las facturaciones dobles de prácticas, prácticas facturadas y no hechas, argumentando no sé qué”, manifestó Samaniego.

Consideró que se trató de un hecho “grave, porque facturar de algo que no se realizó, es algo que no se hace”, al mismo tiempo dijo que la titular de la fundación “usa a los niños discapacitados, algo muy sensible, subiéndolo a las redes sociales”.

En el mismo sentido, confirmó que tuvo una reunión con los responsables de Huellas y que la intención de la obra social es firmar un nuevo convenio, “pero transparente, en el que no cobren prácticas que no realizan por ejemplo”.