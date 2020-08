Ibáñez aclaró que medidas implementadas para transportistas “no apuntan a causar problemas”

Compartir

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, precisó detalles de las nuevas medidas adoptadas para los transportistas que deben ingresar a la provincia a descargar provisiones.

Las mismas fueron tomadas en reuniones con las cámaras empresariales, que son los representantes de los comercios, las pymes y las industrias formoseñas y no apuntan a “ocasionar problemas con su implementación”, sino solucionar eventuales inconvenientes que llegan al Consejo.

Respecto del formulario explicó que actualmente se ocasionan demoras en cuatro puntos de ingreso a la provincia: los tres puentes y la línea Barilari, porque el camionero debe detenerse allí y junto con el policía actuante, rellenarlo.

“Mientras tanto, lamentablemente, se van sumando más camiones a la cola, esto con el transcurso de las horas se transforma en una fila muy larga y que ocasiona una demora muy grande en el tránsito de esta mercadería”, explicó el funcionario.

Y agregó: “Por lo tanto, el mismo formulario tiene que ser ya remitido con 24 horas de anticipación por la empresa que manda la mercadería, lo puede llenar directamente en la oficina, el transportista, quien fuera. Esto va a permitir agilizar enormemente el tránsito en los lugares de ingreso a la provincia”.

Además, esta medida permitirá, con la debida anticipación, saber a la policía y los agentes del sistema de salud, cuántos camiones van a ingresar, desde qué lugares, qué tipo de mercaderías, quién lo conduce y hacia dónde se dirige, lo que generará una mayor organización.

“Todo esto ya se hacía, no es nada nuevo, lo novedoso es la posibilidad de realizarlo con anticipación”, indicó Ibáñez.

También, se vio la posibilidad de habilitar un número telefónico, abierto las 24 horas, para que los trabajadores del volante puedan comunicarse ante cualquier imprevisto.

“Por ejemplo, si está en nuestra provincia y tiene un problema mecánico, por el cual no puede regresar dentro del plazo establecido y quiere saber cómo moverse, ese teléfono va a tener atención personalizada en un centro de control que ya existe y está funcionando”, señaló.

Y aseguró: “Es una herramienta de ayuda a quienes hoy están trabajando con una tarea muy importante y a su vez con todas las medidas de bioseguridad que les hacemos cumplir para su resguardo y el de todos nosotros”.

PCR negativo

En otro orden, se estableció una decisión que apuntó a los camioneros que dieron positivo a COVID en la provincia y pertenecen a empresas extraprovinciales.

“Esa persona opta por irse de la provincia. pero se le puso un límite para que durante los próximos treinta días durante su egreso con resultado positivo, no vuelva a entrar a la provincia, pero sí la empresa tiene necesidad de reemplazarlo para que alguien traiga la mercadería, lo reemplaza, pone otro transportistas y allí adoptamos una segunda medida”, argumentó.

Y agregó: “Porque nosotros presumimos que, en el mismo lugar, con las mismas personas donde cargó la mercadería quien dio positivo, va a cargar su reemplazo, por lo tanto, solamente le exigimos a esas empresas, que cuando venga su reemplazo tiene que portar que se ha realizado el PCR en la provincia de dónde viene y con resultado negativo”.

Por último, el titular de la cartera económica, dijo que las demás son “medidas menores” que irán arbitrando con respecto a los lugares habilitados para detenerse, para “hacer sus necesidades” o cargar combustible.

“Ustedes saben que ya hay medidas, se están cumpliendo y muy bien”, sentenció.