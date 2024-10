Ibáñez aseguró que el Gobierno cumple estrictamente con el envío de fondos a las Comunas

El ministro de Economía de la provincia de Formosa, Jorge Ibáñez, aseguró que el Gobierno provincial se ajusta estrictamente a lo que establece la Constitución en materia de distribución de fondos de la coparticipación a los Municipios y a la Ley 766 sobre el régimen de distribución transitorio de recursos fiscales entre la Nación y las provincias.

De esa manera, el funcionario respondió públicamente a la demanda de inconstitucionalidad de la coparticipación provincial, presentada por el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Aclaró que la provincia todavía no fue notificada de la acción judicial, pero adelantó que tanto Fiscalía de Estado, como el Ministerio de Economía responderán oportunamente.

El funcionario provincial negó enfáticamente que el Gobierno provincial le “esté robando fondos a los lomitenses”, como expresó el jefe comunal, al señalar que “hay que resaltar que el envío de los fondos se ajusta en un ciento por ciento a lo que establece la Constitución de la provincia y la Ley 766”.

Ibáñez consideró que en la actualidad el acceso a la información pública es inmediato, por lo que “no puede venir un intendente a decirme que se ha enterado, 30 o 35 años después, de los índices de coparticipación o de los fondos”.

En este contexto recordó que en el año 1994 la Convención Constituyente Nacional modificó la Constitución, estableciendo una disposición transitoria por la cual daban dos años al Congreso de la Nación para el dictado de un nuevo régimen de coparticipación federal, que no se cumplió. Indicó que, no obstante, las provincias continúan trabajando en nuevos proyectos al respecto.

Dijo que como provincia, “queremos volver a lo que fue el inicio de la Ley de Coparticipación, que les daba prácticamente dos tercios a las provincias y un tercio a la Nación” de la distribución primaria, pero lamentó que hoy esa ecuación esté invertida, ya que las provincias reciben un tercio de fondos coparticipables mientras que Nación se lleva dos. “Esta es la verdadera pelea”, apuntó.

Hizo notar también que a toda esta situación las provincias recibieron de Nación el traspaso de los sistemas de salud, educación y ahora también del nivel universitario, por lo que dejó en claro que “lo que necesitamos es que se agrande la torta de la distribución que es para todos”.

Reclamos a Nación

Consideró también que el demandante, “quien pregona tener una excelente relación con funcionarios nacionales, podría reclamar los fondos que Nación le adeuda a la provincia, para la construcción de viviendas, la atención del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de las cajas alimentarias para la población originaria”.

En alusión a las quejas de Basualdo sobre la falta de obras en su localidad, Ibáñez le propuso que “ya que según dice tiene nuevos amigos y buenas relaciones con funcionarios nacionales, por qué entonces no les pide a ellos las obras para su pueblo y los fondos para los módulos alimentarios que nos sacaron para las comunidades aborígenes.

“¿Por qué no les pide? Si dice que tiene que atender varias comunidades de aborígenes y (supuestamente) el Estado provincial no los atiende. Entonces, en el Estado nacional, donde él tiene buenas relaciones, según dice, con algunos funcionarios, les pida por los módulos alimentarios que nos sacaron para las comunidades aborígenes”, se preguntó.

También incluyó en el pedido la restitución del FONID y de Conectividad que el Gobierno nacional le sacó a Formosa en perjuicio del sector educativo, como también fondos para los jubilados formoseños.