Ibáñez confió en una flexibilización que permita desarrollar nuevas actividades

El ministro de Economía, Jorge Oscar Ibáñez, indicó que se encuentran a la espera de nuevas medidas desde Nación, no sólo económicas sino también referentes a más flexibilizaciones en torno a las condiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que hoy es causa de que muchas actividades se encuentran atravesando momentos difíciles.

El titular de la cartera económica provincial valoró ayer durante la conferencia del Consejo de atención integral de la emergencia COVID-19 el esfuerzo de todos los formoseños, que permite hasta la fecha mantener el estatus sanitario sin casos de coronavirus.

Respecto al retorno de formoseños a la Provincia, reiteró la postura de que tiene que ser ordenado y planificado, solicitando cada comprovinciano la autorización para ingresar a través de internet, a los efectos de evitar aglomeraciones en Mansilla. Una vez en Formosa, deben cumplir un protocolo médico y, posteriormente, permanecer 14 días en el centro de prevención que se le asigne.

“La prioridad la tienen las personas que por problemas de salud debieron trasladarse a otras provincias”, afirmó el ministro Ibáñez y a modo de ejemplo comentó: “Hace pocas horas llegó una ambulancia de Buenos Aires que trajo a una paciente que había sido operada y ya estaba en condiciones de tener el alta médica, por lo que no se justificaba su permanencia en esa provincia”.

“Este consejo les garantiza a todos los formoseños que quieran regresar poder hacerlo pero, indudablemente, debe ser de forma ordenada y planificada. Hoy tenemos un bien preciado, no tener casos de coronavirus. Por lo tanto, no tenemos circulación de esa enfermedad”, subrayó el funcionario provincial y agregó: “¿Cómo puede ingresar el virus, de una sola forma: con personas que sin saberlo ingresan a nuestra provincia”.

Camiones de carga

Sobre los camiones de carga y descarga que a diario ingresan o pasan por el territorio, indicó que el Estado garantiza el aprovisionamiento a los comercios, pero cada camión para bajar mercaderías en cualquier localidad o para tránsito internacional debe obligatoriamente cumplir con un protocolo previamente establecido.

En tal sentido, explicó que “el vehículo es digitalmente registrado y a partir de ahí con todas las condiciones de seguridad debe cumplir con una ruta previamente determinada, tiene lugares y horarios establecidos de antemano”.