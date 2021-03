Ibáñez: “El gobierno dialogará para consensuar soluciones” con el sector comercial

Compartir

Linkedin Print

Al encabezar la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID19, el ministro de Economía de la provincia Jorge Oscar Ibañez aseguró que “el gobierno dialogará para consensuar soluciones” para los sectores comerciales afectados por la aplicación del ASPO en la ciudad de Formosa, y rechazó el uso que determinados sectores políticos y medios de comunicación hicieron de una protesta.

El funcionario adelantó además que ya mantienen reuniones informales con Cámaras empresarias del sector, tanto de Capital, como de la provincia, para avanzar en soluciones a este conflicto.

Al analizar la protesta ocurrida en inmediaciones de Casa de Gobierno el día viernes, pidió que “los hechos que vimos en las imágenes nunca vuelvan a repetirse” y en varias oportunidades reiteró que como Gobierno “estamos de acuerdo en el legítimo reclamo de cualquier trabajador”.

No obstante aclaró que si el reclamo estaba orientado a la apertura de bares y restaurantes, analizó que “de las imágenes que pude vislumbrar no vi trabajadores, empresarios ni propietarios de esos lugares”.

Ibañez consideró que hubo un uso político del reclamo, al señalar que “hay dirigentes políticos que se están aprovechando de estos justos reclamos y tienen una cobertura mediática nacional, casi en cadena de los principales privados de Buenos Aires”.

Dijo que la jueza penal de turno investigará seguramente los hechos ocurridos, y para ello podrá muñirse de los numerosos videos que circulan en redes sociales y canales de televisión y allí “podrá dilucidar si alguien cometió un hecho delictivo o no”.

Al analizar el accionar policial durante la manifestación, consideró que “cometió un papel muy profesional de soportar todo tipo de objetos lanzados por un grupo de manifestantes” y añadió que “pasado mucho tiempo actuó para disuadirlos”.

Adelantó asimismo que está en marcha un sumario administrativo en la fuerza para dilucidar “si individualmente algún agente hubiere cometido algún hecho que no corresponde”,

Respuesta violenta

En varios pasajes de la conferencia, Ibañez consideró que la decisión del gobierno de volver a fase 1 fue respondida “violentamente con un hecho de carácter político. Así hay que encuadrarlo y determinar responsables, para que reciban las condenas que corresponden” pidió.

“El gobierno dialogará para consensuar soluciones, una cosa es el legítimo reclamo de un comerciante, un trabajador, lo otro no lo es, es utilizarlo para llevarlo a un hecho de violencia” enfatizó.

Decisión acertada

El titular de Economía bregó por el diálogo, que sirven para consensuar medidas que puedan ayudar en distintas instancias, aunque ratificó que ante el brote de Coronavirus en Capital, la decisión de declarar el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) es “la única para parar la transmisión”.

“Esas medidas sin dudas generan un perjuicio a determinado sector del comercio local, dialogaremos, buscaremos caminos, alternativas y formas como lo hicimos siempre (…) pero lo otro es una violencia política hacia el gobierno provincial, que se retransmite en canales de Buenos Aires, en forma parcial, con comentarios en forma tendenciosa” insistió.

Compartir

Linkedin Print