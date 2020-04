Ibáñez explicó las herramientas que brinda el Estado para afrontar la pandemia

Compartir

El ministro de Economía, Jorge Oscar Ibáñez, aseguró que el Estado nacional trata por todos los medios de otorgar a las Provincias herramientas para colocar dinero en el bolsillo de la gente ante esta recesión, para afrontar de la mejor manera posible esta Pandemia.

Durante la conferencia de este domingo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica informó sobre las medidas que ha ido adoptando el Presidente de la Nación y otras administrativas de la Jefatura de Gabinete relacionadas con las PyMES, las MicroPyMES o las personas en formas individual a través de beneficios económicos, todas con impacto en la economía.

«Estamos en un momento de recesión al que algunos periodistas denominan Pandemia Económica», indicó el ministro de Economía y precisó que para las Pymes se lanzaron créditos del Banco Nación como así también del Banco Formosa y del Consejo Federal de Inversiones.

También ahondó en la ayuda que ANSES brindará a PyMES y MicroPyMES con hasta 100 empleados, mientras que los que tengan más trabajadores entrarán en un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación.

«Las empresas que tengan de 0 a 25 empleados, por ejemplo, y de acuerdo a las características que exige ANSES, podrán gestionar para cada trabajador un sueldo mínimo, vital y móvil de 16.865 pesos y el resto del salario será completado por el empleador», dio como ejemplo y recordó que para las personas en forma individual además de los aumentos que ya se han dado a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Asignación para Personas con Discapacidad, jubilados y pensionados, se abonará ahora el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

«Se trata de una ayuda masiva muy importante que cubre una franja de trabajadores que no tiene una actividad en blanco o registrada, muchos de ellos viven de la changa día a día y en nuestra Provincia, según datos de ANSES, alcanzará a 150 mil personas, incluidas las beneficiarias de AUH, embarazo y alguna otra asignación», detalló el ministro Ibáñez.

En este contexto, agregó: «Si le sumamos la tarjeta Alimentar, más la tarjeta propia del ministerio de la Comunidad, vemos que hay un cúmulo de beneficios y de dinero que tiene que llegar al bolsillo de nuestra gente para superar esta pandemia».

Admitió que hay sectores que no son alcanzados como los monotributistas que superan las categorías A y B y algunas PyMES que no puedan acceder a los créditos, para quienes esta semana podría haber anuncios desde la Nación.

Actividades que

se incorporan

El ministro Ibáñez también aludió al listado dado a conocer por la Jefatura de Gabinete este sábado, de las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a partir de este lunes 20. Se trata de 11 nuevas actividades.

Advirtió que «esto no significa un relajamiento de las medidas sanitarias que todos debemos cumplir, al contrario, exige mayor responsabilidad para el cuidado de la salud de todos».

Seguidamente, detalló cuáles son los rubros que se habilitan a partir de la publicación del DNU N° 524, publicado en el Boletín oficial, el 18 de abril.

Ellos son: establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. Las Oficinas de rentas de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. La Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.

Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. «En ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público», aclaró particularmente, Ibáñez.