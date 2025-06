Ibáñez: «Hay provincias que ya no pueden pagar los sueldos o el aguinaldo»

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, el doctor Jorge Ibáñez, advirtió que desde el Gobierno nacional “todos los días hay una medida para desfinanciar a las provincias y a los Municipios”.

El programa macroeconómico de la gestión libertaria nacional que busca bajar la inflación está mostrando sus consecuencias: perjuicio de la actividad económica, pérdida de empleos y de la equidad distributiva, repitiéndose además la larga letanía industrial de los años ’90.

En ese sentido, el ministro Ibáñez arremetió contra el Gobierno del presidente Javier Milei, ya que “desindustrializa al país” al abrir “la importación que mata a todas las pymes nacionales”.

“Nos quieren presentar el rol de un país productor de materia prima, de minerales, petróleo, gas y litio para que se procesen afuera. Para que las baterías y los autos eléctricos se hagan afuera y que nosotros tengamos que comprarlos muy caros”, rechazó contundente.

Reprobó que “todos los días hay una medida para desfinanciar a las provincias y a los Municipios”, mencionando a modo de ejemplo que “la semana pasada han ofrecido a determinadas empresas un título para que paguen impuestos nacionales. Pero al pagar impuestos, cae la coparticipación, porque están pagando con un papel”, dilucidó.

Es por ello que los gobernadores se reunirán el lunes próximo, a las 11, en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reiterar los reclamos al Gobierno nacional y profundizar en los temas conversados con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante el encuentro que mantuvieron en la Casa Rosada.

En el caso del gobernador Gildo Insfrán, explicó el ministro Ibáñez que se encuentra en “un proceso preelectoral”, teniendo en cuenta los comicios del domingo 29, por lo que debe cumplir actividades en la provincia, no obstante, “apoya decididamente” las demandas de los mandatarios provinciales, enfatizó.

Esto es así porque “la economía no se reactiva, el consumo y la industria tampoco”. “Lo único que se ha reactivado es la desocupación”, lamentó y citó las recientes cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que dio a conocer que la tasa de desocupación fue de 7,9% en el primer trimestre de 2025. Esto representa un incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando se había registrado un 7,7%. También aumentó con respecto al cuarto trimestre de 2024, donde hubo un 6,4%.

“Hay provincias que ya no pueden pagar los sueldos, ni el aguinaldo”, alertó el ministro Ibáñez, quien también se refirió rotundo descenso de la coparticipación federal desde la llegada de la gestión libertaria a la Presidencia de la Nación. “La caída es tremenda, porque la coparticipación se nutre de impuestos que hacen al consumo nacional y hoy la gente consume lo mínimo posible, solo lo indispensable”, ya que “el que tiene un salario no llega al 15 o el 20 del mes y hay una legión de desocupados” debido a que “cuando pararon la obra pública, fue un mazazo al empleo”.

Y profundizó diciendo que “la caída del consumo implica que los negocios cada vez venden menos y muchos están obligados a cerrar”, con lo cual “se ven carteles de ‘se vende’ o ‘se alquila’ en todo el centro de la Ciudad de Buenos Aires y ya se empiezan a ver también en nuestra provincia”.

De manera que “el momento es muy preocupante”, evaluó el funcionario, quien también expresó su preocupación por que la infraestructura vial del país “se está deteriorando enormemente” a causa de la decisión del Gobierno de Milei de desfinanciar a Vialidad Nacional.

“Los que van hasta Santa Fe, a Rosario o a Buenos Aires lo pueden decir, ya hay un pozo atrás del otro. No se tapan ni los baches ya”, denunció y sentenció: “Es muy preocupante el camino al que nos quieren llevar”.

Respecto de las cajas previsionales no transferidas, precisó que “somos 13 las provincias, entre ellas Formosa, a las que el Gobierno nacional no nos transfiere lo que nos corresponde por ley. Aportamos al sistema nacional previsional, pero ANSES no nos transfiere un peso con la argumentación de que no se están haciendo las auditorías y cualquier otro argumento”.

“Iniciamos un juicio ante la Corte Suprema y hace 10 años estamos esperando que nos respondan. La situación es difícil, complicada”, cerró.