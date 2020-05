Ibañez informó que a las 204 empresas que solicitaron los créditos se sumaron 345 entidades

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, brindó precisiones respecto a los créditos a tasa cero que otorgará el Gobierno Nacional a monotributistas y autónomos y que pueden ser tramitados a partir de este lunes y hasta el 29 de mayo, a través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Asimismo, el titular de la cartera económica provincial, quien participó este domingo de la conferencia del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 junto al ministro Jorge González y el director de Epidemiología, Mario Romero Bruno, reveló que a las 204 empresas que accedieron a los créditos del Banco Formosa, denominados COVID-19, para cumplir con el pago de sueldo de sus empleados, se suman ahora otras 345 empresas formoseñas.

En la oportunidad, el ministro Jorge Ibáñez precisó que según la AFIP podrán acceder a estos créditos a tasa cero dos millones 300 mil argentinos. En Formosa, el 63 por ciento será para monotributistas de las categorías A y B y recordó que «no se trata de una suma de dinero que se depositará para su extracción sino de un crédito que se acreditará en las tarjetas de crédito que posean los beneficiarios».

Si no cuentan con tarjetas de crédito, por disposición del Banco Central de la República Argentina, el banco respectivo tiene la obligación de entregar a los beneficiarios una tarjeta de crédito a costo cero de emisión y de mantenimiento.

Desde este lunes y hasta el 29 de mayo se podrán solicitar estos créditos a través de la página web de la AFIP, con clave fiscal.

Será el propio sistema el que indicará los montos mínimo y máximo del crédito susceptible de ser otorgado. El mismo tendrá un tope de hasta $ 150.000 a devolver en 18 cuotas, con 6 meses de gracia antes de realizar el primer pago.

El funcionario provincial indicó que tras completar sus datos, la persona deberá ingresar el importe del crédito que solicita. En caso de poseer, se deberá ingresar el número de la tarjeta de crédito bancaria a ser utilizada para esta operatoria. Si el beneficiario no cuenta con tarjeta de crédito, se deberá informar a la entidad bancaria la elección para la tramitación del crédito solicitado.

Será la AFIP la que informará al Banco Central si el beneficiario podrá gozar del crédito y los importes de las cuotas impositivas y previsionales del Monotributo de los tres períodos fiscales siguientes al otorgamiento, para que se sumen a las tres cuotas que va a acreditar el banco en la tarjeta de crédito.

En el caso que el Banco Central rechace el otorgamiento al beneficiario, el sistema de AFIP va a indicar los motivos por los cuales se deniega la solicitud del crédito.

Asimismo, el Banco Central compartirá con cada banco emisor de la tarjeta de crédito la información del solicitante. En tanto, los beneficiarios deberán solicitar el crédito al banco sin la necesidad de presentarse en una sucursal, sino que se podrá pedir por home banking.

Desde la solicitud, el crédito deberá estar acreditado en no más de 48 horas. Es que el Banco Central dispuso que los créditos deberán ser acreditados por los bancos dos días hábiles después de que el cliente los solicite.

Una vez que la entidad bancaria haya efectuado el otorgamiento del crédito, ésta adicionará a cada una de las cuotas de desembolso «el monto equivalente a las obligaciones de tres períodos fiscales consecutivos».

El ministro Ibáñez indicó que no podrán acceder a los créditos a tasa cero quienes tengan un trabajo en relación de dependencia o perciban una jubilación.

Créditos para

Pymes y MicroPymes

Respecto a los créditos para Pymes y Micropymes que por la particular situación de emergencia no pueden operar y generar ingresos para pagar sueldos o los ingresos son insuficientes, el ministro de Economía indicó que el Banco Formosa denominó Créditos COVID-19 cuyo primer tramo fue de 100 millones de pesos y benefició a 204 clientes, para cubrir los sueldos de 2707 empleados.

«Son 2707 familias que están detrás de estos trabajadores que cobran sus salarios a través del Banco Formosa», acentuó Ibáñez.

En este sentido, confirmó el inicio de un segundo tramo que además de las líneas para pago de haberes incluye una línea de capital de trabajo, que había sido solicitado por los representantes de Pymes y Micropymes en la mesa de diálogo con el Gobierno Provincial.

«Tenemos ya 345 empresas más, que si sumamos a las 204 del primer tramo, nos ha permitido pagar 3502 salarios en dos meses, por lo que creemos que es una medida muy buena y quienes deseen acceder a ella sólo tienen que consultar en la página del Banco Formosa», precisó Jorge Ibáñez.