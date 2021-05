Ibáñez: “La obra pública dinamiza a toda la economía provincial”

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Economía, valoró los tres convenios que firmó la semana última el gobernador Gildo Insfrán, en la Quinta de Olivos, con el Presidente de la Nación. Además, enumeró las obras que Formosa pudo recuperar, tras años de postergación.

Cabe recordar que la semana pasada Gildo Insfrán anunció la firma de convenios entre la Provincia de Formosa y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para la ejecución de importantes obras, entre ellas el Sistema de Desagües Cloacales de las localidades Riacho He He y Pirané, y el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para Laguna Blanca.

“A ello se suman obras que se ejecutan en cinco barrios de la ciudad, a la red de agua potable de Ingeniero Juárez, el Acueducto de General Mansilla a Villa Escolar, es decir obras de saneamiento que como van por debajo de la tierra, una vez que se terminan no se ven, pero en cuanto al saneamiento, el plan avanza muy bien” consideró el titular de Economía, Jorge Ibañez.

En ese contexto, señaló que “Hay un plan de obras públicas muy ambicioso provincial” que avanza, y enumeró que a la fecha, el ministerio de Planificación tiene 137 contratos de obras en ejecución, con 70 empresas formoseñas, miles de trabajadores, el IPV está poniendo en marcha las 678 viviendas del barrio La Nueva Formosa, la UCAP ejecuta 57 contratos de obra muy importantes al igual que la Dirección Provincial de Vialidad.

“La obra pública dinamiza toda la economía, trabajan los corralones, madereros, cuestiones conexas, seguimos apostando fuertemente al plan de obras públicas en medio de esta pandemia, para que tengan trabajo tantos formoseños” subrayó el funcionario.

Dijo que en este tiempo, se reactivaron muchas obras que estuvieron muchos años paralizadas, como el Gasoducto del NEA, y obras viales, que estuvieron paralizadas durante la gestión de Mauricio Macri, como presidente.

“El Viaducto está en construcción, el acceso a la ciudad se está terminando, la autovía desde Mansilla a Tatané está en plena ejecución, muchas de las obras paralizadas están en marcha, las que quedan, seguiremos gestionando para que sean una realidad” anticipó.

Compartir

Linkedin Print