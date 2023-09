Ibáñez: «La provincia puede afrontar sin problemas los compromisos salariales que tenemos»

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, se refirió al inicio, a partir de este miércoles 27, del pago de las remuneraciones de la Administración Pública Provincial, las cuales incluyen el aumento del 25% en los sueldos y las asignaciones familiares, como también la fijación del sueldo mínimo de bolsillo de $200 mil.

“No hay ningún tipo de problemas, la provincia puede afrontar sin ningún inconveniente los compromisos salariales que tenemos”, puso de resalto el funcionario en el marco de las inauguraciones encabezadas en la mañana de este martes 26 por el gobernador Gildo Insfrán junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

Subrayó que “la infraestructura en educación y salud pública en nuestra provincia son inversiones muy grandes del presupuesto”.

Apuntó que, en cuanto a la masa salarial, “en educación es la más importante del salario de toda la Administración Pública, y así debe ser, por la cantidad de docentes que tenemos en los niveles”.

Y no dejó de mencionar a la infraestructura en materia sanitaria, marcando que predominantemente se ejecuta con fondos provinciales.

En ese sentido, nombró al Hospital de Alta Complejidad, modelo en la región, para el cual “obtuvimos un crédito del Banco Mundial”, el Hospital Interdistrital “Evita” y el de la Madre y la Mujer, el último en incorporarse al polo sanitario capitalino, cuya construcción avanza “a muy buen ritmo”.

Hizo mención, también, al Hospital de Laguna Blanca, donde “todo el equipamiento que está allí, al igual que el de todos los nosocomios de la provincia, es único y exclusivamente (adquirido) con recursos provinciales”.

Asimismo, respecto del proyecto de ley presentado por Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), para eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que comprende a los trabajadores en relación de dependencia, señaló que “ya sabíamos de las conversaciones previas” sobre esta iniciativa que “hizo pública el ministro Massa”.

Contó que este miércoles y el jueves se realizarán las reuniones de la Comisión Federal de Impuestos “para ver de qué forma compensamos la caída de la coparticipación a las provincias y por ende a los Municipios, derivada de la baja de este impuesto, la cual compartimos totalmente porque el salario no es ganancia, entonces no debe tener impuestos”.

No obstante, planteó que “al quitar eso, nos queda un hueco fiscal, de recaudación”, razón por la cual los equipos del ministro Massa y de la CFI están analizando el tema.

Obras para

el desarrollo

En otro orden, el ministro Ibáñez aludió a los contratos firmados por el gobernador Insfrán el pasado domingo en el marco del encuentro de los mandatarios del Norte Grande, para la instalación de parques solares en Laguna Yema e Ingeniero Juárez.

“Las granjas solares van a estar en Yema, donde la provincia aporta el terreno del CEDEVA y las redes de distribución, y en Juárez, la que se va a instalar en los predios donde hoy funciona el INTA”, subrayó.

Y avanzó ponderando que “van a permitir que los tres Departamentos, Bermejo, Matacos y Ramón Lista, puedan tener en los momentos de mayor calor, los más bravos del verano, generación de energía como para poder soportarlo sin problemas”.

Del mismo modo, habló del gasoducto, al explicar que “ya se probó hasta la ciudad de Formosa y no hay problemas”, consignando que “ahora las empresas están trabajando en las pruebas del tubo hasta Ibarreta”.

Por ello, consideró importante “ver los interesados en las licitaciones para generar energía eléctrica con el gas”.

“Esa es la apuesta del Gobierno de la provincia, lo que ha indicado nuestro Gobernador –resaltó-. Hemos mantenido ya reuniones y hay una licitación en marcha en el orden nacional, en CAMMESA, para que se pueda generar energía eléctrica con las turbinas a gas”.

En relación con eso, consultado sobre qué pasaría en el país con estas obras y otros proyectos de llegar “la motosierra” del candidato de La Libertad Avanza Javier Milei a la Presidencia, dijo que ocurrirá “indudablemente, lo mismo que pasó con (el expresidente Mauricio) Macri, cuatro años de olvido y parálisis de todas las obras públicas, porque lo está diciendo (Milei), no es que se me ocurre a mí, no es partidario de invertir en infraestructura pública. Él dice que van a invertir los privados y que luego ellos se van a resarcir por el peaje que cobren en una ruta, por ejemplo”.

Advirtió que “eso será bueno en la Ciudad de Buenos Aires, pero pensar que va a trasladar a las provincias del Norte Grande la construcción de obras con inversión privada y que el privado va a recuperar esa inversión con concesiones o peajes, es realmente no conocer la Argentina”.

“Es uno de los candidatos a presidente que por primera vez en la historia, de la democracia hasta ahora, que no recorre las provincias. No necesita conocerlas, por las redes conoce todo el país y desgraciadamente no es así”, sin embargo, aseguró que al Gobierno nacional “no va a llegar, va a llegar nuestro candidato”, concluyó.