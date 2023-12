Ibáñez ratificó que el aguinaldo para estatales se abonará «sin ningún tipo de problema»

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Oscar Ibáñez, ratificó lo anunciado por el gobernador Insfrán y dijo que se abonará el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, y el sueldo a empleados estatales sin “ningún tipo de problema”.

Asimismo, se refirió a las medidas económicas del nuevo gobierno nacional que anticipó el periodista Marcelo Bonelli en el diario Clarín y advirtió que “si se aplican el día lunes, la situación va a ser muy difícil”.

“La liberación total de los precios, por ejemplo, el combustible tiene un precio internacional de un dólar ¿verdad? En los países vecinos. ¿Un dólar a cuánto? Por empezar, si vos quitás todos los subsidios al transporte y a la energía eléctrica, si vos congelás los sueldos y las jubilaciones, y una serie de medidas más, muy parecidas a las de Alfredo Martínez de Hoz, la recesión y el desempleo van a ser muy grandes”, sostuvo.

Y aclaró: “Repito, hablo de medidas que están en un periódico, no podemos decir todavía que estén adoptadas. Yo diría, esperemos el día lunes y si esas son las medidas, va a ser tremendo el ajuste, va a ser tremenda la recesión y el desempleo”.

Consultado por el presupuesto provincial, el titular de la cartera económica aseguró que “no tiene ningún inconveniente” y explicó que, al parecer, “el presidente electo no va a enviar un proyecto de presupuestos extraordinarios y se manejaría con la prórroga, que es automática, del presupuesto del 2023”.

Respecto a la obra pública, Ibáñez dijo tener conocimiento que “hay muchas empresas que ya despidieron a sus trabajadores por la incertidumbre y por la suba de los precios; y además, no hay precios. Si vos querés comprar hoy materiales de construcción al por mayor, hierro, cemento, chapa, no hay precios en este momento”.

“Nosotros no podemos saber cómo se va a manejar la macroeconomía. Eso se maneja desde Nación. Pero indudablemente que la suba del dólar va a traccionar la suba de los precios. Todos sabemos que en la Argentina estamos dolarizados. Hay cosas que, por ejemplo, si vos a la comida, a los alimentos, le permitís la libre exportación, ¿qué le va a convenir a las multinacionales productoras de alimentos en la Argentina? ¿Darte en la mesa los argentinos a un precio más bajo o exportar? Van a exportar”, manifestó.

Y añadió: “Con el combustible pasa lo mismo. Si nosotros no cargamos combustible a un dólar, por ejemplo, el combustible no se echa a perder. Todas las petroleras se dan vuelta y lo exportan. Y esa libertad total que va a haber, que si encima viene libertad de importar todos los productos del mundo que ya han sido importados en otra oportunidad, es el certificado de defunción de nuestras pymes”.