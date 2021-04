Ibáñez: “Se van a adoptar las medidas necesarias para limitar la circulación del virus”

Compartir

Linkedin Print

En una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, fue consultado acerca de las medidas que tomará la provincia en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado el miércoles pasado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Al respecto, el funcionario dijo que, durante la reunión diaria matinal del organismo, presidida por el gobernador Gildo Insfrán, aún no estaba publicado el boletín oficial de Nación con el DNU completo.

“Tenemos las versiones periodísticas, pero no queremos emitir una opinión si no tenemos el boletín oficial con la redacción total del DNU”, indicó.

En ese sentido, Ibáñez aseveró: “Pero no tienen que dudar comprovincianos que este Consejo va a adoptar las medidas necesarias para limitar la circulación del virus en este momento tan difícil que vivimos, sobre todo en Formosa y Clorinda”; y consideró que “no hay otra alternativa”.

Además, indicó que se continuará con la política de testeos masivos y la Campaña de Vacunación en toda la provincia.

“Este viernes creo que podremos informar respecto a este DNU del Presidente de la Nación”, concluyó el ministro, refiriéndose al próximo viernes 9 de abril.

Compartir

Linkedin Print