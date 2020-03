Ibarreta profundiza acciones contra el COVID-19

Compartir

El Intendente de Ibarreta, Adán Jarzinsky detalló que «desde un principio cuando comenzó la emergencia, hemos conformado el Consejo Municipal de Emergencia, donde participa el municipio, los máximos referentes de la Policía local, la Directora del Hospital, referentes de Bromatología de la ciudad, Asesoría Letrada, es decir, todos los estamentos que integran la comunidad de Ibarreta».

«Hemos convocado para empezar a trabajar en afrontar esta cuarentena y que la gente, sobre todo, tome conciencia sobre la imperiosa necesidad de quedarse en el hogar, como dice el slogan ‘quédate en casa’ teniendo en cuenta la gravedad del avance a nivel mundial de esta pandemia, siempre coordinados con el Gobierno de la Provincia, que no nos queda duda está preparado para afrontar este desafío», explicó.

«Venimos trabajando fuertemente en todo esto en conjunto con la Policía, yo salgo con ellos en forma diaria con los móviles policiales, hay sonido móvil dando indicaciones, nos quedamos en alguna esquina y hacemos control», especificó.

«Al principio, costó que tomen conciencia, no entendían la gravedad de la situación, pero luego empezaron a entrar en razón. Es que articulamos, medidas con la policía, en controles vehiculares, a las distintas zonas, fuimos a los barrios porque a veces evitaban caminar por las avenidas principales y lo hacían por las otras calles, así que cambiamos de metodología con la policía y ahora también profundizamos el control en los barrios periféricos. La gente ya se mueve menos, ocupa los horarios para hacer las compras de mercadería y volver al domicilio», detalló.

«Ante las quejas reiteradas y bastante numerosas de los vecinos de Ibarreta, por el avance del alza indiscriminada de los precios, se activó ante las autoridades que corresponden, tales como el ministerio de Economía, Defensa del Consumidor, ente la Defensoría del Pueblo, éstas inquietudes y hemos recibido directivas al respecto, y comenzamos al principio con las diferentes notificaciones. Primero, establecimos los horarios porque había comercios abiertos casi 24hrs, se redujo entonces la atención de 7 a 20. Se acomodaron a ello los supermercados, Autoservicios y demás aquí. Y así, le prestamos atención también al tema de los precios. Valoramos que es una decisión importante que ha tomado el Gobierno de la Provincia a través del ministerio de Economía, que ha lanzado un comunicado que se notifica comercio por comercio donde deben regirse con ese listado de precios cuidados de 273 productos y también sobre las sanciones que recibirían en caso de incumplimiento. Desde Ibarreta, nos ocupamos de hacer llegar el mensaje, fuimos comercios por comercio y luego realizamos el control para verificar que esto se actualice», especificó.

«Otro problema que teníamos era no contar con un parámetro de precios sobre las frutas verduras y hortalizas, nos hemos tomado la tarea de averiguar y consultar al respecto y se le ha indicado a cada comercio como debe poner el precio de acuerdo de cuanto le ha salido a ellos el adquirir su mercadería porque le estaba agregando un precio superior al que corresponde; nos tomamos el trabajo de instruirlos al respecto y también de intimarlos sobre esto, porque la mayor queja era justamente sobre la venta de fruta, verduras y hortalizas, y ya han comenzado a tomar conciencia y a acomodarse», dijo.

«Nosotros estamos brindando todos los servicios, recolección de residuos, limpieza de espacios verdes, del pueblo, sobre todo porque además del coronavirus también nos aqueja el dengue, y es una lucha que no podemos abandonar, hacemos fumigación domicilio por domicilio», confió.

Describió el Jefe Comunal que «empezó a dar su resultado este trabajo, pero hay que ser perseverante e insisten con la información, también salgo por la mañana todos los días en un programa de radio local por las mañanas dando un pequeño resumen de la jornada mediante los informes que recibimos del gobierno provincial y obviamente las indicaciones a la gente para que se maneje con estos informes, los informes oficiales de la ciudad de Formosa y no por las redes sociales, esta es una realidad que no podemos evadir , creando miedo desvirtuando el accionar de cada intendente , mal informando a la comunidad, pero tenemos un gobierno provincial preparado para afrontar todo esto, leyendo sobre las medidas penales tomadas sobre estas personas con información falsa».

«Con el dengue venimos trabajando desde el 2015 de forma articulada con el ministerio del Desarrollo Humano con las fumigaciones que se hacen a través de su equipamiento y ahora hemos adquirido e incorporado mochilas de fumigación reforzando el trabajo, recibimos de parte del ministerio también la provisión de los repelentes, el alguicida que necesitamos para fumigar, este trabajo es permanente con el ministerio quiero destacar que en Ibarreta si bien hubieron casos aislados hubiera sido mayor si trabajáramos de otra forma», indicó.

«En este momento el desafío es no tener infectados en nuestra localidad, creo que ese es el mayor desafío para todos los intendentes ahora, en materia de salud y el gobernador obviamente en la provincia, que gracias al trabajo que se viene realizando en las fronteras y en todas las localidades no está ocurriendo, tenemos un control permanente para la gente que viene de otro lado y aquellos sospechosos de entrar en cuarentena a efectos de evitar cualquier tipo de sorpresa, por eso es el trabajo articulado y permanente con el ministerio de desarrollo humano, inclusive con la policía a efectos de detectar. Y, cumple un papel fundamental en esto, el vecino; por eso quiero resaltar, que cuando ven algo extraño, ven alguien que no es del pueblo, avisen a la comisaria, o si tienen mi número me informan, y la policía va y verifica la situación».

«Creo que si seguimos trabajando así y la gente tiene paciencia y tiene tolerancia, – porque ésta es una forma de quedarse en familia también en casa-, el país va a salir airoso y a tener la menor cantidad de infectados con el coronavirus. Y, por último, como estamos trabajando en forma articulada con el hospital, también se van a comenzar a realizar las vacunaciones casa por casa para los mayores de 65 años que es el sector preocupante para nosotros los adultos mayores, para la gripe y todas aquellas vacunas que necesitan en esta época; es que, a través de los agentes sanitarios, ya comenzaron los controles en los barrios y la identificación, casa por casa, como dijo nuestro ministro de gobierno», esclareció.

«También es de público conocimiento que empezaron las preinscripciones en el portal de ANSES para todas aquellas personas que no tienen ingreso fijo. Reiteramos que como el trámite es personal, nosotros les vamos a brindar información, indicando y dando directivas a través de la gente del municipio que les van a explicar cómo deben ingresar para llegar a este beneficio, que de alguna manera va a aliviar esta problemática en materia económica debido a la cuarentena por el coronavirus», finalizó diciendo Jarzinsky.